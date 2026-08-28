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申設數位保險公司 兩家遞件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（27）日證實，已有兩家業者遞件申設數位保險公司，其中一家申請數位壽險、另一家申請數位產險；這是去年8月重新開放申設後，近一年首度有業者送件。

保險局副局長陳清源表示，數位保險公司的核心在「創新」，首波兩家申請者發展方向也不同。申設的一家數位產險公司較著重「創新服務」，包括核保、理賠流程等創新，希望與現有傳統產險市場做出區隔，商品面也有新的構想。

另一家申設的數位壽險公司，則更聚焦「創新商品」，尤其是保險給付設計。陳清源說，例如可依被保險人不同需求，結合特殊狀況進行動態設計，讓商品與傳統壽險做出差異。

市場先前傳出，部分潛在申請者具有車聯網、AI等科技背景，具備AI及大數據能力的新創或科技業者，被視為可能切入數位保險的黑馬。今年初其實已有不少業者向金管會探路。當時共有九家本國業者前來諮詢，其中八家傾向申設數位產險公司，僅一家對數位壽險表達高度興趣。

不過，當時全都停留在評估階段。金管會指出，數位保險公司從系統、設備、股東發起人、經營團隊到創新業務都必須準備到位，因此遲遲沒有業者申請。如今首波正式送件就出現產、壽各一家，也意味數位保險市場布局不再只偏向產險。

金管會 保險 數位

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