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爭取放寬融通額度 落空
券商爭取放寬融通額度確定落空。金管會證期局長高晶萍昨（27）日表示，現行券商融通總額限淨值四倍規定確定不調整；若部分券商額度吃緊，近年券商獲利創高，可透過增資擴大承作空間。
券商公會日前建議，將信用交易融資、證券業務借貸款項及不限用途借貸等三項業務，合計融通總額不得超過淨值四倍的限制，進一步放寬至六倍，以增加業務承作空間。
高晶萍說，融通占淨值四倍上限及券商負債占淨值六倍限制，兩大規定目前均確定不調整。主要原因在於，台股交投雖熱，券商融通需求快速升溫，但距離法定上限仍有相當空間。
據金管會統計，台股交投熱絡帶動券商融通業務快速成長，融通餘額占淨值比今年一度明顯攀升，5月底達179%，6月底進一步升至185%、寫今年高點。
不過，融通水位並未持續上衝，截至7月底，占淨值比已回落至162%，較6月高峰下降23個百分點。相較現行400%、也就是淨值四倍的法定上限，目前水位甚至不到上限一半。
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