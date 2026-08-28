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券商找錢 愈來愈不容易
銀行資金緊俏，加上科技大廠融資需求，券商找錢面臨考驗，日前已完成的聯貸案至多平盤、甚至未達目標結案，但後續仍有許多券商聯貸需求，金額都至少50億元以上，銀行圈坦言，除了利率上調，要經過一番努力才能籌組完成。
台股今年迎來大牛市，前一段時間券商即為因應不限用途借貸及融資額度告急拚命找錢，過去較少動用的聯貸也派上用場，銀行圈指出，第一波籌組聯貸券商中至多達目標平盤，不僅沒超額認購，甚至還未達目標結案。其中，一銀及彰銀主辦富邦證200億達標；至於元大證目標250億元，據悉目前有機會平盤達標。
銀行圈坦言，第一波籌組情形平淡，主因部分大型行庫因資金緊俏酌量參貸，一家大型行庫高層表示，第一波參貸後，後續券商案子已無法再支持，因市場還有數千億科技業聯貸需消化，銀行資金有限，後續籌組恐不樂觀，有些是金控旗下證券公司，就看這些金控的子銀行互挺程度。
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