科技業聯貸 市場資金緊俏 銀行坦言利率一定要提高

近期市場資金極度緊俏，但科技大廠大型聯貸融資需求紛紛出籠，據悉目前正籌組案子資金需求高達2,000億元；大型行庫坦言，目前資金太緊，至少利率一定要提高，否則將影響銀行參貸意願。

統計市場正籌組案子，包括技嘉（2376）500億、緯穎15億美元（約新台幣476億元）、創意400億、光寶300億、大聯大世平興業300億元等，上看2,000億資金需求。

近期市場中大型融資案

今年初以來市場資金就趨緊俏，尤其在7月以後加劇，銀行面臨相當流動性壓力。不過，有大型行庫高層坦言，現在因科技業需要資本支出及周轉金等，紛紛有聯貸融資需求，且金額動輒數百億，「光是現在市場籌組的案子就好幾千億元」。

銀行圈盤點醞釀中的大型聯貸案有，緯穎15億美元由合庫主辦，創意400億元由兆豐主辦，光寶300億元由富邦主辦、大聯大旗下世平興業300億元由彰銀主辦。值得一提的是，技嘉旗下技鋼科技470億元聯貸日前才完成簽約，現在母公司技嘉也需約達500億元聯貸。

科技大廠大型聯貸案近期一波波，事實上7、8月銀行團與科技業已完成數宗大型聯貸案簽約，包括日月光投控旗下子公司日月光半導體（日月光）及矽品，分別各為5年期500億元，共千億元聯貸；友達5年400億元聯貸；至上120億元聯貸等。

銀行圈指出，國內科技大廠新台幣聯貸行情多在2%初頭，以TAIBOR（台北金融業拆款定盤利率）基準加40點左右。不過，考量目前市場資金太緊俏，銀行資金成本墊高，加上需應付LCR（流動性覆蓋率）等法定準備標準，銀行體系資金確實有限，現在利率應該至少往上提升到2.5%左右，否則將影響銀行參貸意願。

法人表示，今年景氣熱絡，AI效益全面發酵，目前企業接單表現相當不錯，經濟數據維持良好，景氣基本面具支撐，電子業在AI應用持續擴張下業績維持高檔，資金需求難免高漲。

同時，除了聯貸，大型電子科技廠同時還透過辦理現金增資、國內可轉債、海外可轉債等多種方式籌資中，實際資金需求其實多過目前的聯貸資金。

銀行認為此波資金緊俏持續時間會相當長，除今年股市太過吸金，企業資金需求也確實相當大，包含台幣及美元，雖然近期股市量縮，但資金仍持續流向股市及ETF，加上上述科技業融資需求接踵而來，短期還看不到資金緊張能緩解。