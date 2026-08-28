聽新聞
0:00 / 0:00

科技業聯貸 市場資金緊俏 銀行坦言利率一定要提高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
近期市場資金極度緊俏，但科技大廠大型聯貸融資需求紛紛出籠。聯合報系資料照
近期市場資金極度緊俏，但科技大廠大型聯貸融資需求紛紛出籠。聯合報系資料照

近期市場資金極度緊俏，但科技大廠大型聯貸融資需求紛紛出籠，據悉目前正籌組案子資金需求高達2,000億元；大型行庫坦言，目前資金太緊，至少利率一定要提高，否則將影響銀行參貸意願。

統計市場正籌組案子，包括技嘉（2376）500億、緯穎15億美元（約新台幣476億元）、創意400億、光寶300億、大聯大世平興業300億元等，上看2,000億資金需求。

近期市場中大型融資案
近期市場中大型融資案

今年初以來市場資金就趨緊俏，尤其在7月以後加劇，銀行面臨相當流動性壓力。不過，有大型行庫高層坦言，現在因科技業需要資本支出及周轉金等，紛紛有聯貸融資需求，且金額動輒數百億，「光是現在市場籌組的案子就好幾千億元」。

銀行圈盤點醞釀中的大型聯貸案有，緯穎15億美元由合庫主辦，創意400億元由兆豐主辦，光寶300億元由富邦主辦、大聯大旗下世平興業300億元由彰銀主辦。值得一提的是，技嘉旗下技鋼科技470億元聯貸日前才完成簽約，現在母公司技嘉也需約達500億元聯貸。

科技大廠大型聯貸案近期一波波，事實上7、8月銀行團與科技業已完成數宗大型聯貸案簽約，包括日月光投控旗下子公司日月光半導體（日月光）及矽品，分別各為5年期500億元，共千億元聯貸；友達5年400億元聯貸；至上120億元聯貸等。

銀行圈指出，國內科技大廠新台幣聯貸行情多在2%初頭，以TAIBOR（台北金融業拆款定盤利率）基準加40點左右。不過，考量目前市場資金太緊俏，銀行資金成本墊高，加上需應付LCR（流動性覆蓋率）等法定準備標準，銀行體系資金確實有限，現在利率應該至少往上提升到2.5%左右，否則將影響銀行參貸意願。

法人表示，今年景氣熱絡，AI效益全面發酵，目前企業接單表現相當不錯，經濟數據維持良好，景氣基本面具支撐，電子業在AI應用持續擴張下業績維持高檔，資金需求難免高漲。

同時，除了聯貸，大型電子科技廠同時還透過辦理現金增資、國內可轉債、海外可轉債等多種方式籌資中，實際資金需求其實多過目前的聯貸資金。    

銀行認為此波資金緊俏持續時間會相當長，除今年股市太過吸金，企業資金需求也確實相當大，包含台幣及美元，雖然近期股市量縮，但資金仍持續流向股市及ETF，加上上述科技業融資需求接踵而來，短期還看不到資金緊張能緩解。

科技業 緯穎 光寶

延伸閱讀

台企銀主辦總盈、嘉馬聯貸

國銀新南向放款 一個月抵一季

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

企業美元融資需求 飆升

相關新聞

三大公股金控獲利齊揚 兆豐金上半年賺進213億元穩居獲利王

三大公股金控獲利齊揚，兆豐金以213億元穩居獲利王，華南金則以年增58%拿下成長王，第一金獲利近178億元居次。值得注意的是，銀行仍是公股行庫獲利主體，但是第二獲利引擎點火，非銀行子公司年內表現也相當突出。

壽險業配息將採分級審查 細部指標年底前定案

壽險業接軌TIS後，配息政策方向出爐。金管會保險局長王麗惠昨（27）日透露，未來將採「分級審查」，從是否使用過渡措施、每年補資進度，到配息後財務強度都要檢驗，細部指標預計年底前再與業者試算、定案。

中信銀躋身亞太領先銀行

國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）近期舉辦「Taiwan Awards 2026」，中信銀刷新紀錄，一舉囊括19項大獎，獲獎數台灣金融業第一，寫下躋身亞太領先銀行之列的卓越表現。

兆豐張傳章：美可能年底升息

兆豐金控總經理張傳章昨（27）日表示，下半年台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢，受惠於全球科技大廠持續擴張AI資本支出，出口與投資動能可望優於長期平均，內需、外需將共同挹注經濟成長，預期美國聯準會短期利率應落在3.5%至3.75%之間，但若通膨持續高於預期，不排除年底升息的可能性。

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 台新新光金奪五大獎

由台灣永續能源研究基金會所主辦的「2026年台灣永續行動獎」於昨（27）日舉行頒獎典禮，台新新光金控旗下子公司共囊獲五座大獎，台新銀行、新光銀行及台新投信榮獲社會共融類「金獎」肯定、新光人壽及台新證券分別榮獲環境永續類及社會共融類別「銅獎」榮譽。

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 玉山金四大面向績優

台灣永續能源研究基金會昨（27）日於亞太永續博覽會舉辦「2026亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山金控在引領企業永續轉型、深化偏鄉發展、落實氣候行動及促進社會共融等卓越成果，榮獲三金一銀一銅殊榮，展現金融業實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的成果與決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。