彰銀揪伴拚 ESG 經營

彰化銀行（2801）持續深耕信託服務並落實ESG永續經營願景，近日與統一投信聯手，為國內知名營造商大三億營造量身打造「員工福利儲蓄信託」。三方於昨（27）日舉行簽約儀式，在彰化銀行董事長胡光華、大三億營造董事長魏瑞伯及統一投信總經理董永寬共同見證，宣告合作啟動，展現金融業跨足多元產業的具體成果，更標誌著落實企業社會責任與優化員工福祉的卓越里程碑。

大三億營造目前擁有逾三百位員工，視每位員工為公司最珍貴的資產，也是陪伴公司一路成長最堅定的夥伴。該公司長年致力於建構實體的廠房與基礎建設，透過此次三方合作推動員工福利儲蓄信託，進一步從「建構實體」延伸至「建構員工的財務基礎與幸福未來」，將經營成果轉化為實質的福利照顧，展現企業對員工長遠承諾的具體實踐。

彰化銀行表示，本次信託方案以「陪伴員工慢慢變老」的初心，依企業需求提供彈性、客製化的規劃，透過員工儲蓄與企業提撥金雙軌機制，並結合統一投信旗下人氣基金，打造「積極、成長、穩健」三種組合，以彈性配置滿足不同風險屬性員工的理財需求，實現「企業留才、員工留財」的雙贏目標。

彰化銀行長年深耕信託市場，擁有豐富的資產管理、財富傳承及信託監察經驗，今年更以優質的員工福利信託服務榮獲信託評鑑獎項肯定。本次攜手統一投信，結合雙方在信託服務與專業投資領域的專長，為大三億營造員工建立兼具安全、透明與收益潛力的長期理財平台，協助企業完善員工福利制度，強化人才留任與人力資源管理。

展望未來，彰化銀行將持續響應政府信託業務發展策略藍圖政策，以普惠金融為核心，深入各產業提供客製化信託解決方案，積極拓展跨業結盟開創多元理財模式，協助企業穩健留才、強化競爭力，實現企業、員工與金融機構三方共好、永續共榮的新局面。