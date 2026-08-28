聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀揪伴拚 ESG 經營

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀攜手統一投信助大三億營造打造員工福儲信託，昨（27） 日舉行簽約儀式，統一投信總經理董永寬（左起）、大三億董事長魏瑞伯 、董事長胡光華。彰銀／提供
彰銀攜手統一投信助大三億營造打造員工福儲信託，昨（27） 日舉行簽約儀式，統一投信總經理董永寬（左起）、大三億董事長魏瑞伯 、董事長胡光華。彰銀／提供

彰化銀行（2801）持續深耕信託服務並落實ESG永續經營願景，近日與統一投信聯手，為國內知名營造商大三億營造量身打造「員工福利儲蓄信託」。三方於昨（27）日舉行簽約儀式，在彰化銀行董事長胡光華、大三億營造董事長魏瑞伯及統一投信總經理董永寬共同見證，宣告合作啟動，展現金融業跨足多元產業的具體成果，更標誌著落實企業社會責任與優化員工福祉的卓越里程碑。

大三億營造目前擁有逾三百位員工，視每位員工為公司最珍貴的資產，也是陪伴公司一路成長最堅定的夥伴。該公司長年致力於建構實體的廠房與基礎建設，透過此次三方合作推動員工福利儲蓄信託，進一步從「建構實體」延伸至「建構員工的財務基礎與幸福未來」，將經營成果轉化為實質的福利照顧，展現企業對員工長遠承諾的具體實踐。

彰化銀行表示，本次信託方案以「陪伴員工慢慢變老」的初心，依企業需求提供彈性、客製化的規劃，透過員工儲蓄與企業提撥金雙軌機制，並結合統一投信旗下人氣基金，打造「積極、成長、穩健」三種組合，以彈性配置滿足不同風險屬性員工的理財需求，實現「企業留才、員工留財」的雙贏目標。

彰化銀行長年深耕信託市場，擁有豐富的資產管理、財富傳承及信託監察經驗，今年更以優質的員工福利信託服務榮獲信託評鑑獎項肯定。本次攜手統一投信，結合雙方在信託服務與專業投資領域的專長，為大三億營造員工建立兼具安全、透明與收益潛力的長期理財平台，協助企業完善員工福利制度，強化人才留任與人力資源管理。

展望未來，彰化銀行將持續響應政府信託業務發展策略藍圖政策，以普惠金融為核心，深入各產業提供客製化信託解決方案，積極拓展跨業結盟開創多元理財模式，協助企業穩健留才、強化競爭力，實現企業、員工與金融機構三方共好、永續共榮的新局面。

彰銀 彰化銀行 彰化

延伸閱讀

中國信託奪得亞太暨台灣永續行動獎12項大獎

推動企業淨零轉型診斷服務 台銀摘亞太暨台灣永續行動四大獎

首家完成五千戶中小企業減碳議合銀行 合庫獲永續4大獎

中華電「心頻寬」 提供多元照護

相關新聞

三大公股金控獲利齊揚 兆豐金上半年賺進213億元穩居獲利王

三大公股金控獲利齊揚，兆豐金以213億元穩居獲利王，華南金則以年增58%拿下成長王，第一金獲利近178億元居次。值得注意的是，銀行仍是公股行庫獲利主體，但是第二獲利引擎點火，非銀行子公司年內表現也相當突出。

壽險業配息將採分級審查 細部指標年底前定案

壽險業接軌TIS後，配息政策方向出爐。金管會保險局長王麗惠昨（27）日透露，未來將採「分級審查」，從是否使用過渡措施、每年補資進度，到配息後財務強度都要檢驗，細部指標預計年底前再與業者試算、定案。

中信銀躋身亞太領先銀行

國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）近期舉辦「Taiwan Awards 2026」，中信銀刷新紀錄，一舉囊括19項大獎，獲獎數台灣金融業第一，寫下躋身亞太領先銀行之列的卓越表現。

兆豐張傳章：美可能年底升息

兆豐金控總經理張傳章昨（27）日表示，下半年台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢，受惠於全球科技大廠持續擴張AI資本支出，出口與投資動能可望優於長期平均，內需、外需將共同挹注經濟成長，預期美國聯準會短期利率應落在3.5%至3.75%之間，但若通膨持續高於預期，不排除年底升息的可能性。

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 台新新光金奪五大獎

由台灣永續能源研究基金會所主辦的「2026年台灣永續行動獎」於昨（27）日舉行頒獎典禮，台新新光金控旗下子公司共囊獲五座大獎，台新銀行、新光銀行及台新投信榮獲社會共融類「金獎」肯定、新光人壽及台新證券分別榮獲環境永續類及社會共融類別「銅獎」榮譽。

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 玉山金四大面向績優

台灣永續能源研究基金會昨（27）日於亞太永續博覽會舉辦「2026亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山金控在引領企業永續轉型、深化偏鄉發展、落實氣候行動及促進社會共融等卓越成果，榮獲三金一銀一銅殊榮，展現金融業實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的成果與決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。