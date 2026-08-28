亞太暨台灣永續行動獎揭曉 臺企銀喜獲雙獎肯定

台灣永續能源研究基金會主辦2026第六屆TSAA台灣永續行動獎於昨（27）日舉行頒獎典禮，臺灣企銀（2834）榮獲兩項銅獎肯定，展現該行持續深化永續金融與數位創新的具體成效，更彰顯透過金融核心能力連結企業發展與社會共融，攜手創造永續價值的長期承諾。

臺灣企銀表示，身為全國唯一中小企業專業銀行，主動以金融專業為企業注入轉型動能，透過「輔導、融資、數位」三軌並行模式，提供淨零轉型輔導、綠色融資及數位金融服務，打造支持企業永續發展的金融生態系。目前正攜手商業發展研究院及台灣經濟研究院推動財務碳健檢及永續轉型培訓計畫，並強化「微企享e貸」24小時線上申貸服務廣度與安全性，期盼以多元、智能且安全的金融服務，滿足更多微型及中小企業在轉型過程中的營運資金需求，落實以金融賦能企業共融的核心理念。

在社會共融面向，臺灣企銀持續透過數位科技結合公益創新，打造「企鵝家族數位共榮行動」，攜手中華小腦萎縮症病友協會推動多項公益活動。透過品牌IP「Hokii福企鵝」串聯社群平台、數位金融服務及公益資源，提升社會大眾對罕見疾病及弱勢族群議題的理解與關注。

2025年結合台灣Pay推出「你Pay我捐」公益機制，將支付行為轉化為公益支持，建構便利且可信任的數位公益平台；並透過「Hokii送愛快遞」互動遊戲、公益快閃活動及企鵝日等多元形式，讓民眾藉由沉浸式體驗了解病友生活處境，進一步深化社會同理心與公益參與度，打造兼具數位創新與社會溫度的公益生態圈。

臺灣企銀表示，永續發展不僅是企業責任，更是金融業創造社會價值的重要使命。未來將持續發揮金融核心能力，深化永續金融、數位創新及社會共融行動，協助企業與社會各界共同邁向永續轉型，並透過金融影響力串聯更多夥伴，共創兼具包容、韌性與永續價值的美好未來。