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兆豐張傳章：美可能年底升息
兆豐金控（2886）總經理張傳章昨（27）日表示，下半年台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢，受惠於全球科技大廠持續擴張AI資本支出，出口與投資動能可望優於長期平均，內需、外需將共同挹注經濟成長，預期美國聯準會短期利率應落在3.5%至3.75%之間，但若通膨持續高於預期，不排除年底升息的可能性。
匯率方面，張傳章表示，考量聯準會貨幣政策、外資在台股布局動向，以及美國期中選舉等因素，預期美元兌新台幣匯率下半年將維持在31元至33元間震盪。
華南金指出，則預期Fed年底前將維持政策利率不變；台灣雖有AI產業支撐景氣，但產業景氣仍呈分化，加上輸入性通膨風險，預估央行年底前也將按兵不動。
第一金控副總莊淑娟表示，聯準會主席華許重申穩定物價的決心，綜合來看，投資人持續消化升息預期，評估9月應不會升息。另評估台灣央行短期會維持利率不變。
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