三大公股金控獲利齊揚 兆豐金上半年賺進213億元穩居獲利王

三大公股金控獲利齊揚，兆豐金（2886）以213億元穩居獲利王，華南金則以年增58%拿下成長王，第一金獲利近178億元居次。值得注意的是，銀行仍是公股行庫獲利主體，但是第二獲利引擎點火，非銀行子公司年內表現也相當突出。

兆豐金、華南金、第一金昨（27）日召開第2季法說會，受惠AI供應鏈需求強勁與資本市場回溫，兆豐金上半年稅後純益達213.07億元、年成長17%，每股盈餘（EPS）1.44元。

總經理張傳章指出，今年上半年核心子公司兆豐銀行放款動能強勁，財富管理淨手續費收入亦年增49%，稅後純益158.66億元，年增3%。非銀行子公司獲利也全面大爆發，兆豐證券上半年稅後純益達35.26億元，年增率高達410%；兆豐票券、兆豐產險與兆豐投信累計稅後純益亦分別繳出18億、5.63億和1.04億元，分別年成長46%、49%和126%佳績。

華南金上半年稅後純益173.64億元、年增58%，EPS 1.25元，主要子公司獲利均創同期新高，非銀行子公司獲利占比提高至27%，其中華南永昌證券占集團獲利18%，成為重要成長引擎。

第一金總經理方螢基也在法說會表示，前七月每股稅後純益達1.46元、年增23.6%，樂觀預期全年獲利動能「往上」；明年股利也釋出新訊號，在資本達標下，將增加現金股息、避免稀釋EPS。

第一金上半年稅後純益177.98億元、年增41.9%，EPS 1.24元，雙雙寫同期新高。其中第一銀行賺154.56億元、年增11.9%，非銀行子公司獲利30.71億元，占金控獲利比重升至15.7%。

第一金表示，下半年獲利仍由利息、手續費及金融市場三大支柱支撐，其中金融市場收益預估較去年減少約一成，但利息與手續費收入持續成長，尤其手續費動能更強，因此對全年獲利維持樂觀。

華南金總經理蕭玉美說，對全年獲利抱持樂觀態度，可期待總股利金額隨全年獲利提升而增加，未來股利仍將以現金為主。華南金今年總股利配發率約76%。

至於兆豐金，張傳章指出，2026年度股利分配，仍會以現金股利為主軸，將在兼顧資本適足及成長動能的前提下，維持穩健且具有延續性的股利政策。