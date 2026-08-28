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統一投信福儲信託 升級

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
統一投信推動「企業員工福儲信託」，攜手大三億營造升級員工退休規劃，信託機構由彰化銀行擔任。統一投信總經理董永寬（左起）、大三億營造董事長魏瑞伯、彰化銀行董事長胡光華，三方圓滿完成簽約儀式。 統一投信／提供
統一投信推動「企業員工福儲信託」，攜手大三億營造升級員工退休規劃，信託機構由彰化銀行擔任。統一投信總經理董永寬（左起）、大三億營造董事長魏瑞伯、彰化銀行董事長胡光華，三方圓滿完成簽約儀式。 統一投信／提供

統一投信攜手營造大廠「大三億營造」開辦「員工福利儲蓄信託」計畫，受託機構為彰化銀行（2801），三方完成簽約儀式。統一投信憑藉逾30年的專業投研實力，發揮資產管理領導品牌的影響力，本次透過福儲信託業務，將資產增值的引擎延伸至企業員工退休規劃領域，成為企業共好與員工福利升級的關鍵推手，也為落實ESG永續留才。

統一投信自辦員工福儲信託已長達18年，採「員工自提、公司相對提撥」的雙軌機制，實現「變相加薪」的福利升級，並透過定期定額投資紀律，助力員工放大退休資產，創造了跨產業服務的新里程碑。

正因為長年運作福儲，從制度設計、流程規劃到實務問題排除，累積豐富的實戰經驗，成為打造幸福職場「陪跑者」的絕佳優勢，期望達到「企業留才、員工留財」的目標。

統一投信今年向外擴大推動員工福儲信託業務，號召更多企業攜手加入「幸福企業大聯盟」，至今已吸引逾十家企業簽約與洽談，預計受惠員工突破千人。福儲標的嚴選旗下人氣基金，打造「積極、成長、穩健」三種組合，例如統一奔騰、統一黑馬、統一全球新科技、統一台灣高息優選基金，以滿足不同風險偏好的員工需求。

簽約後，統一投信亦提供企業完善的售後服務，例如：舉辦福儲教育訓練、理財講座，並提供專業的投資組合檢視、年度優化與市場分析報告，協助員工建立正確理財觀念與掌握資產動態。

福儲計畫結合「定期定額」與「主動投資」兩大核心精神，藉由定期定額搭配淨值長期向上的優質基金，透過時間複利為員工累積長期財富。

選擇主動式基金是因為專業經理人會因應景氣靈活調整持股、汰弱留強。歷史經驗顯示，股市有七至八成時間處於上漲格局，透過定期定額布局主動式基金，能將福儲計畫長期增值潛力最大化。

統一投信旗下基金長線績效亮眼，根據晨星統計，截至7月底的十年定期定額績效，統一奔騰基金以612.25%，遠優於同類型平均的365.28%；統一黑馬也有500.80%，亦高於同類型平均的333.92%；統一全球新科技的387.80%，更是同類型冠軍。

績效掛帥也讓統一投信每月定期定額扣款金額、筆數、人數皆居同業之冠，穩坐六年「定期定額三冠王」寶座。

大三億董事長魏瑞伯表示，本次導入福儲信託，不僅是把企業經營成果轉化為實質的福利照顧，更是透過這份「陪伴員工慢慢變老」的初心，期待讓同仁在專注事業的同時，也能無後顧之憂擁抱幸福生活。

統一投信 信託 彰化銀行

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