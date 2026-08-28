中信銀躋身亞太領先銀行

國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）近期舉辦「Taiwan Awards 2026」，中信銀刷新紀錄，一舉囊括19項大獎，獲獎數台灣金融業第一，寫下躋身亞太領先銀行之列的卓越表現。

值得一提的是，憑藉「AI驅動」及「全通路經營模式」，20度榮膺「台灣最佳個人金融銀行」，締造台灣銀行業的里程碑，另囊括財富管理、法人金融、數位科技、資訊安全等八項亞太區大獎及10項台灣級別肯定。

《The Asian Banker》昨（27）日於台北君悅酒店舉辦「Taiwan Awards Briefing and Luncheon 2026」頒獎典禮，由各界專家所組成的評審團隊針對金融機構的財務表現、數位轉型與客戶體驗等10項指標評選。主辦單位指出，中信銀於個人金融業務指標中表現卓越，包括業務規模、數位化能力及穩健的風險管理體系，尤其在財富管理領域將顧問服務與數位工具轉化為領先市場的營收成長，在台灣財管穩居領先地位，並將AI應用於防詐和顧問服務，打造全面且具競爭力的金融業務模式。

中信銀個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀得獎項目橫跨個人金融、法人金融、數位科技與資訊安全等領域，代表中國信託已經建立起完整有韌性的服務版圖。尤其是20度獲頒「台灣最佳個人金融銀行」，及再度榮獲「台灣最佳財富管理銀行」，更是各界認可中信銀持續傾聽客戶需求、推動創新、精進服務的能力，亦是中國信託銀行得以在環境與科技變革下，長期獲得客戶信任的重要原因。

本次中信銀共獲得六項亞太區級的個人金融獎項，如房貸以「i適貸」榮獲「亞太最佳房屋貸款融資」。場景金融經營則以「中國信託uniopen聯名卡」獲「亞太最佳個人金融合作創新」；獨家專利「智能匯率到價通知」服務獲「亞太最佳外匯交易服務」；「挺你所想，與你一起生活的銀行」數位形象宣傳專案奪下「亞太最佳社群媒體互動創新」。

數位金融方面，榮獲「亞太最佳API暨開放銀行技術創新」、「亞太最佳全通路科技創新」；法人金融則憑藉完整的海外布局、創新數位通路及專業交易銀行服務，獲頒「台灣最佳交易銀行」、「台灣最佳現金管理銀行」及「台灣最佳貿易暨供應鏈融資銀行」等六大殊榮。

另有「智能Dashboard」和「AI SKYNET 2.0跨行防詐智慧聯防網」分別榮獲「台灣最佳零售財富管理科技創新」、「亞太最佳防詐科技創新」。