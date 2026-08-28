亞太暨台灣永續行動獎揭曉 玉山金四大面向績優

台灣永續能源研究基金會昨（27）日於亞太永續博覽會舉辦「2026亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山金控（2884）在引領企業永續轉型、深化偏鄉發展、落實氣候行動及促進社會共融等卓越成果，榮獲三金一銀一銅殊榮，展現金融業實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的成果與決心。

本次以「綠色賦能 AI啟飛」為主題，面對AI發展帶動龐大的用電需求，以及科技公司RE100承諾目標，玉山以「跨境金融服務」與「全方位再生能源評估」為雙軸驅動，設立專家團隊及主動參與全球再生能源投融資，以資金引導資源，涵蓋台灣、美國、澳洲、日本及東南亞等市場，協助企業推動能源轉型，加速能源基礎建設布局，為AI發展與能源轉型提供關鍵動能。

在永續發展方面，玉山長期投入偏鄉教育與地方永續行動，透過閱讀推廣、醫療支持及地方創生金融服務等多元措施，提升在地發展韌性。目前已於全台完成200所玉山圖書館，以深化金融素養教育、偏鄉牙醫醫療及地方創生企業貸款等行動，攜手跨界夥伴縮短城鄉資源差距，促進城鄉共榮發展。

此外，為落實淨零轉型與提升能源使用效率，玉山也推動綠色採購及全面轉供綠電，朝2050年淨零碳排目標邁進。同時也成立反詐騙專責單位導入「Whoscall認證商家號碼」，守護顧客資產安全，展現玉山對金融消費者權益保護的高度重視與承諾。

玉山以成為「綜合績效最好，也最被尊敬的企業」為願景，從能源轉型、氣候行動、偏鄉賦能到社會共融，持續以金融的力量，攜手志同道合的夥伴共同擴大正向影響力，為產業、環境及社會共創永續未來。

值得注意的是，《The Asian Banker》（亞洲銀行家）日前公布2026年金融評選結果，玉山銀行亦榮獲八項大獎，獲獎領域涵蓋數位支付、生成式AI、永續金融、普惠金融、中小企業金融及財富管理等。展現玉山持續以科技創新與ESG為核心深化顧客價值的經營成果。