亞太暨台灣永續行動獎揭曉 台新新光金奪五大獎

由台灣永續能源研究基金會所主辦的「2026年台灣永續行動獎」於昨（27）日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）旗下子公司共囊獲五座大獎，台新銀行、新光銀行及台新投信榮獲社會共融類「金獎」肯定、新光人壽及台新證券分別榮獲環境永續類及社會共融類別「銅獎」榮譽。

台新銀行及新光銀行分別以「高齡安心、失智友善」行動及「同理心的力量-金融平權計畫」，榮獲社會共融類-金獎。台新銀行已達成101家分行加入失智友善組織、近2,000位行員成為失智友善天使，並攜手亞東醫院強化對高齡與失智客戶的支持與守護。新光銀行則透過營業廳無障礙空間優化、教育訓練課程建立內部同理文化，並加強不同族群資訊易讀性與公平待客推動，跨越金融理解與使用的障礙。

新光人壽憑藉「氣候自然雙軌永續行動」獲得環境永續類-銅獎。新壽展現金融業引導產業轉型的關鍵影響力，面對極端氣候與生態退化之雙重危機，全面導入TCFD情境分析及TNFD的LEAP評估法，將氣候減碳與自然共生化為可複製的金融經營模式，樹立兼顧環境韌性、社會共融與經濟發展的標竿典範。

台新證券及台新投信分別藉「數位無界共創金融平權」及「移工基金理財課程」，分別榮獲社會共融類-銅獎及金獎。台新證券整合多元媒體、數位內容與專題文章，有效降低學習門檻並消弭資訊落。台新投信以基金管理投資專業與長期關注東南亞移工教育的One-Forty基金會攜手合作，共同辦理基金理財課程，協助移工建構理財能力。

台新新光金永續長李鎮宇指出，此次各子公司在永續行動獎的表現卓越，未來也會持續助力金控在國際永續評比持續領航。為響應永續行動，台新新光金已連續五年參與臺灣規模最大的永續會展「亞太永續博覽會」展覽，即日起至29日於世貿中心展覽一館展出。展期中將舉辦共13場的系列講座，議題涵蓋ESG各面向，包含永續發展趨勢、AI與ESG的雙軸轉型、普惠金融，到永續投資誠摯邀請民眾前往參與，掌握永續發展脈動。