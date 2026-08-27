前董事兼任世芯獨董…國泰投信案裁罰快了 金管會最快9月底開鍘

國泰投信案裁罰將拍板。金管會檢查局局長賴欣國27日證實，專案金檢已完成，檢查結果7月中旬已送業務局處理，最終裁罰「很快」將公布；據了解，最快9月底前出爐。

國泰投信案源於國泰世華銀行前董事長、國泰投信前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董，卻未即時納入國泰投信利害關係人管制名單，導致旗下基金及全權委託帳戶違規投資世芯，引發重大內控爭議。

賴欣國表示，檢查局已就國泰投信案進行嚴謹調查，檢查發現的主要問題，後續將由證期局、銀行局等主管業務局，在公布裁罰時一併對外說明。

國泰案涉及基金、全委帳戶及金控集團利害關係人通報與控管機制，市場高度關注裁處結果。

國泰案裁罰若在9月底前出爐，將是近年處理速度相對較快的裁罰案。

一般裁罰案通常至少需半年，因須給予業者陳述意見，金管會內部也須討論裁罰法源依據；若案情較複雜，甚至可能耗時二至三年才完成懲處。

國泰投信案先前已造成基金與全委帳戶補償金額合計約9.44億元。金管會除於6月22日進駐國泰投信金檢，也在7月2日擴大金檢至國泰金、銀行、壽險、產險及證券等五家公司。

金管會當時指出，擴大金檢主要是為了釐清國泰金控集團利害關係人通報及控管機制。

換言之，本案裁罰焦點不僅是國泰投信是否違反基金及全委管理規範，也牽涉金控集團資訊通報、控管及勾稽是否有效。

展望下半年金檢重點，賴欣國表示，檢查局將持續關注整體金融市場變化，並針對重大議題在必要時啟動專案檢查。

至於市場關注的「四貸同堂」議題，目前相關監控指標仍在掌握中，暫無啟動專案金檢計畫。