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推動企業淨零轉型診斷服務 台銀摘亞太暨台灣永續行動四大獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2026年「亞太暨台灣永續行動獎」揭曉，台灣銀行一舉囊括2金、2銅共4項大獎，以「Powering Corporate Net-Zero: A Green Energy Transition Progress」及「Leading Net-Zero Empowerment: Driving Industrial Innovation」行動方案，榮獲亞太永續行動獎SDG7金級及SDG9銅級，另以「信託挺都更 宜居創永續」及「淨零賦能 產業創新」行動方案，榮獲台灣永續行動獎SDG11金級及SDG9銅級，充分展現台銀深化永續金融的具體成果。

為響應國家與區域發展規劃，台灣銀行運用信託管理機制，建立都市更新及危老重建參與各方的互信基礎，結合融資與信託功能，建置資金控管與風險隔離機制，提升交易透明度及民眾參與的意願。台銀透過成立跨部門都市更新金融小組、設置區域種子分行及結合外部專業機構，建構整合性服務平台，提供從前期土地整合、興建期間資金控管至預售價金保管的一條龍服務。同時，透過社區駐點、參展、說明會及數位媒體曝光等管道，推廣都市更新結合信託管理概念，以促進都市更新順利推動，兼顧居住安全與城市永續。

除支持城市永續發展外，台灣銀行亦致力實踐我國2050淨零排放政策及聯合國永續發展目標SDG9，推動企業淨零轉型診斷服務，整合金融資源、專業顧問與數位科技，透過氣候風險評估、碳盤查及轉型路徑規劃，協助企業提升低碳轉型能力，並搭配永續連結貸款、綠色授信及再生能源融資，引導企業投入節能減碳與綠色建設。2025年共完成413家次診斷，並與27家企業進行深度議合，協助發掘減碳契機與轉型路徑。截至2025年底，台銀支持綠能產業授信戶數達2,483戶，授信餘額4,459億元，透過金融力量支持產業升級及能源轉型。

淨零 台銀 永續

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