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首家完成五千戶中小企業減碳議合銀行 合庫獲永續4大獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫集團永續行動再創佳績，日前公布台灣永續能源研究基金會主辦之「2026台灣永續行動獎」，再度拿下3銀1銅4項大獎，包含合庫金控「性別友善 幸福職場」（銅獎）、合庫銀行「合庫災後復興金融行動」（銀獎）與「推展低碳共創永續未來」（銀獎），以及合庫人壽「合壽紮根守護未來」（銀獎）。本次得獎專案橫跨環境永續、社會共融與經濟發展3大面向，並與聯合國永續發展目標（SDGs）緊密結合，彰顯合庫集團深化永續經營的卓越實力。

為達成2050淨零排放，合庫將氣候治理與低碳轉型納入經營策略。對內落實全據點碳管理並導入EMS系統提升能資源使用效率；對外創新綠色金融商品引導資金流向永續產業，成為首家完成ESG三大主題債券發行之公股銀行及5,000戶中小企業減碳議合之金融機構，深入實踐「SDG 13氣候行動」，榮獲環境永續面向銀獎。

在氣候變遷引發極端環境挑戰之際，合庫銀行始終秉持「以金融支持產業發展、以行動守護社會穩定」之核心理念。在自然災害發生時，迅速啟動高效的金融溫暖援助機制，提供受災企業及民眾專案融資與調度應急資金，這股即時的金融穩定力量，不僅陪伴社會各界重建家園，更展現金融機構無可替代的社會安定與經濟韌性，精準呼應「SDG 08尊嚴勞動與經濟成長」，榮獲經濟發展面向銀獎。

合庫集團深信人才與社會的和諧發展為永續基石。在職場內部，積極消除性別薪酬落差，打造多元包容環境，透過優於法令的生育與托兒補助、完備的健康防護，提供兼顧身心平衡的幸福職場，充分落實「SDG 5 性別平等」。在外部社會關懷上，因應超高齡社會，合庫人壽啟動跨界紮根計畫，協助年輕人及早預防風險，減輕未來長照成本，並避免壯年因照顧家庭離職，降低勞動力流失以提升國家競爭力，逐步建構「幼有所長、壯有所用、老有所終」的共融社會，積極呼應「SDG 3 健康與福祉」。金控及人壽於社會共融面向表現優異，共榮獲1銀1銅肯定。

展望未來，合庫強調將持續以「企業、環境、社會」永續為願景，聚焦推動「RISE」四大策略主軸—Resilience（建構韌性經營）、Inclusion（領航永續金融）、Synergy（創造多元共融）與 Enrichment（豐富環境共好），全面融合ESG與金融核心業務，積極發揮金融影響力，攜手利害關係人共創經濟、社會與環境共榮的永續新價值。

合庫 減碳 永續

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