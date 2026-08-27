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等了一年…數位保險終破蛋！兩業者正式遞件 產壽各一家
金管會27日證實，已有兩家業者正式遞件申設數位保險公司，其中一家申請數位壽險、另一家申請數位產險；這是去年8月重新開放申設後，近一年首度有人送件。
保險局副局長陳清源表示，數位保險公司的核心在「創新」，首波兩家申請者發展方向也不同。
申設的一家數位產險公司較著重「創新服務」，包括核保、理賠流程等創新，希望與現有傳統產險市場做出區隔，商品面也有新的構想。
另一家申設的數位壽險公司，則更聚焦「創新商品」，尤其是保險給付設計。陳清源說，例如可依被保險人不同需求，結合特殊狀況進行動態設計，讓商品與傳統壽險做出差異。
今年初其實已有不少業者向金管會探路。當時共有9家本國業者前來諮詢，其中8家傾向申設數位產險公司，僅1家對數位壽險表達高度興趣。
不過，當時9家業者全都停留在評估階段。金管會指出，數位保險公司從系統、設備、股東發起人、經營團隊到創新業務都必須準備到位，因此各家送件相當慎重，遲遲沒有業者正式申請。
如今首波正式送件就出現「產、壽各一家」，也意味數位保險市場布局不再只偏向產險。
金管會2022年曾開放純網路保險公司申設，當時共有兩家業者送件，但最後均未獲准。之後金管會重新調整制度，降低資本額門檻、放寬股東及實體通路限制，並自2025年8月重新開放申設。
市場先前也傳出，部分潛在申請者具有車聯網、AI等科技背景，具備AI及大數據能力的新創或科技業者，被視為可能切入數位保險的黑馬。
隨首批兩案正式進場，後續能否取得執照，以及數位產、壽險業者將端出何種創新商品與服務，將成下一波市場焦點。
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