公股入主國票金掀子公司人事大風吹 一口氣調整5家董監

公股取得國票金控（2889）多數董事席次後，子公司董監事也掀起大風吹。國票金控27日一口氣公告多家子公司董監事人事異動，其中以核心子公司國際票券改選第18屆董事及獨立董事最受矚目，新任董事會由8名董事及4名獨立董事組成，原任國票金董事長張兆順、副董事長陳冠舟、總經理吳瑛及國際票券總經理甘美珠等核心經營團隊均續任；同時全面更換獨立董事，並自第18屆起設置審計委員會，取代監察人制度。

國際票券此次因任期屆滿全面改派，原第17屆董事7席、獨立董事2席及監察人2席卸任，新任董事增加至8席，包括張兆順、陳冠舟、吳瑛、甘美珠、周慶輝、吳俊賢、顏信輝及徐麗月；另有4名獨立董事，分別為陳建瑜、陳忠仁、彭朱如及白佩玉，任期自8月31日起生效。

其中，新任獨董背景涵蓋法律、企業及學術界，陳建瑜為律師事務所主持律師，陳忠仁為台大創新設計學院院長，彭朱如及白佩玉則均為政大企管系教授。公告指出，國際票券第18屆起設置審計委員會替代監察人制度，董事會成員異動超過三分之一。

值得注意的是，從此次國票金多家子公司人事布局來看，除原有經營團隊延續外，也納入具公股金融機構背景及法律、財金、學術等專業人士，形成不同背景人選共同參與子公司治理的架構。

除國際票券外，國票金同步調整國票金租賃、國票證券、國票創投及樂天銀行等子公司董事名單。

其中，國票金租賃4席法人董事代表全數更換，原任法人董事為原國票金租賃董事蘇松輝、國際票券總經理徐啟誠、國票金企劃處協理暨發言人李憲宗、國際票券協理洪榮隆；新任法人董事為國際票券總經理甘美珠、曾任合庫銀行分行經理的邱禾亞淓、中國科技大學財務金融系助理教授倪伯煌，以及國票金公司治理處資深協理黃拓華，新任生效日為8月27日。

國票創投則因任期屆滿重新指派，5席法人董事代表改為第一銀行副總經理張仕霖、國際票券董事戴志毅、明富國際法律事務所主持律師陳靜芳、原國票創投監察人王安亞，以及淡江大學財金系教授洪瑞成，另由李憲宗擔任法人監察人代表，新任生效日為8月28日。

此外，國票證券法人董事代表改派林秀香，現任浩瀚動力法務室主管；樂天國際商業銀行則由許柏林接任法人董事代表，許柏林現為國票證券董事，新任生效日為8月27日。