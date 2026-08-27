國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

國銀今年上半年房貸逾放數字全遭低估。金管會27日證實，一家銀行因內部報表科目分類錯誤，上半年各月房貸逾放均有少報，也意味房貸逾放站上「9字頭」的時間點，可能比原先認知更早。

銀行局副局長張嘉魁表示，金管會檢核報表時，發現該銀行房貸逾放出現較大變化，進一步了解後，才發現內部報表科目分類有誤，造成房貸逾放少報。目前已要求該行回溯清查整個申報期間。

其中6月已率先完成修正，原公布全體國銀房貸逾放86.45億元，校正後提高到94.64億元，等於低估8.19億元。

也就是說，國銀房貸逾放至少6月就已站上「9字頭」。

這也讓原先7月房貸逾放「暴增7.8億元」的解讀翻盤。原公布7月94.25億元，較6月86.45億元大增7.8億元；但6月上修至94.64億元後，7月反而月減0.39億元。

更值得注意的是，申報錯誤並非只有6月。金管會確認，該銀行今年上半年各月都有少報，因此1至6月先前公布的整體國銀房貸逾放數字均遭低估，但各月究竟要上修多少，仍待逐月清查。

至於錯誤是否從今年才開始，或更早以前就已存在，金管會也持續追查。

若5月及更早月份後續上修，國銀房貸逾放何時突破90億元、近年高點落在哪個月份，都可能重新改寫。

不過，張嘉魁持續強調，經校正後全體國銀房貸逾放比仍約0.08%，與近一、兩年水準相近，整體房貸資產品質仍屬穩健。