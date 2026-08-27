中國信託銀行躋身亞太領先銀行之列 《The Asian Banker》19大獎肯定

中國信託銀行再度讓世界看見台灣金融實力。國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）所舉辦之「Taiwan Awards 2026」，中國信託銀行刷新紀錄，一舉囊括19項大獎，獲獎數台灣金融業第一，寫下躋身亞太領先銀行之列的卓越表現。值得一提的是，憑藉「AI驅動」及「全通路經營模式」，20度榮膺「台灣最佳個人金融銀行」，締造台灣銀行業的里程碑，另囊括財富管理、法人金融、數位科技、資訊安全等8項亞太區大獎及10項台灣級別肯定，顯示中國信託的國際影響力與能見度。

《The Asian Banker》（亞洲銀行家）27日於台北君悅酒店舉辦「Taiwan Awards Briefing and Luncheon 2026」頒獎典禮，由各界專家所組成的評審團隊針對金融機構的財務表現、數位轉型與客戶體驗等10項指標評選。主辦單位指出，中國信託銀行於個人金融業務指標中表現卓越，包括業務規模、數位化能力及穩健的風險管理體系，尤其在財富管理領域將顧問服務與數位工具轉化為領先市場的營收成長，在台灣財富管理穩居領先地位，並將人工智慧（Artificial Intelligence, AI）應用於防詐和顧問服務，打造全面且具競爭力的金融業務模式。中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠特別帶領主管團隊出席，展現對此獎項的重視。

楊淑惠執行長表示，中國信託銀行得獎項目橫跨個人金融、法人金融、數位科技與資訊安全等領域，代表中國信託已經建立起完整有韌性的服務版圖。尤其是20度獲頒「台灣最佳個人金融銀行」，以及再度榮獲「台灣最佳財富管理銀行」，更是各界認可中國信託銀行持續傾聽客戶需求、推動創新、精進服務的能力，亦是中國信託銀行得以在環境與科技變革下，長期獲得客戶信任的重要原因。

本次中國信託銀行共獲得6項亞太區級的個人金融獎項，如房貸以「i適貸」一站式數位平台整合房產搜尋、智能估價、實價登錄及公部門資料串接，榮獲「亞太最佳房屋貸款融資」。場景金融經營則以「中國信託uniopen聯名卡」提供「服務共營、場景串聯」策略深化會員經營，創造全台最大零售金融生態圈，榮獲「亞太最佳個人金融合作創新」；面對匯率市場波動，獨家專利「智能匯率到價通知」服務，解決客戶難以掌握最佳換匯時機的痛點，榮獲「亞太最佳外匯交易服務」；「挺你所想，與你一起生活的銀行」數位形象宣傳專案，以社群互動與影音內容搭建與年輕世代的溝通橋梁，奪下「亞太最佳社群媒體互動創新」。

此外，中國信託積極推動數位金融生態發展，串聯銀行、保險與證券業務需求，首創「APP+ATM跨機構數位身分驗證生態」，推出「Fast-ID行動身分驗證」及「ATM跨行身分驗證」服務，榮獲「亞太最佳API暨開放銀行技術創新」。整合中國信託行動銀行APP、中國信託銀行ATM及LINE官方帳號等通路，導入AI個人化應用，從智能匯率通知、專屬投資建議到交易風險與防詐偵測的全通路金融服務，摘下「亞太最佳全通路科技創新」。

法人金融則憑藉完整的海外布局、創新數位通路及專業交易銀行服務，獲頒「台灣最佳交易銀行」、「台灣最佳現金管理銀行」及「台灣最佳貿易暨供應鏈融資銀行」等6大殊榮。特別的是，中國信託銀行從跨境收付款、資金集中管理、流動性管理到貿易融資與供應鏈金融服務，協助企業掌握全球供應鏈重組與跨境布局最為評審所認同。作為台灣本土領先的保管銀行，透過跨境保管服務、創新信託及虛擬資產保管服務的發展，提升服務品質與市場競爭優勢。面對全球永續發展趨勢及響應主管機關推動綠色金融政策，創新發展「AI碳金融管理平台－PathMatch」，強化融資部位轉型進程評估及管理，攜手企業客戶共創永續發展未來。

中國信託銀行也將數位科技運用於風險管理、防詐及資安維護議題，打造具代表性的智慧應用服務。如「智能Dashboard」可整合客戶資料、AI洞察與專業知識，協助第一線理財專員提供客戶建議；「AI SKYNET 2.0跨行防詐智慧聯防網」則透過AI、關聯網絡分析及跨機構協作機制，強化即時風險偵測與防詐能力，分別榮獲「台灣最佳零售財富管理科技創新」、「亞太最佳防詐科技創新」。中國信託銀行更藉由簽署資安宣言，推動AI安全治理及資料保護措施，攜手供應商強化資安聯防機制，連續兩年榮獲「亞太最佳資安風險管理」。