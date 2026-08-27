國泰金控「自然聲景」亮相亞太永續博覽會 發揮金融影響力共創更好

面對氣候變遷加劇、人口結構轉變等挑戰，每個人的選擇與行動，都能成為改變的力量。國泰金控（2882）秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的精神，連續5年參與「亞太永續博覽會」，延續「氣候、健康、培力」的3大永續主軸，持續發揮金融影響力，回應當代社會需求。今年攜手旗下子公司，將自然元素融入展館空間，特別打造「自然聲景」體驗牆，透過海浪、蟲鳴與鳥叫，邀請民眾重新打開感官，在「聽見」自然的同時，感受環境與健康的緊密連結，拉近永續與生活的距離。

讓抽象的永續概念，更貼近民眾、產生共鳴，國泰金控展館從空間到活動，皆融入永續元素，以低碳材質與通透式動線設計，搭配翻轉式互動展板與「O2O永續測驗」，打造沉浸式的體驗空間；3天展期間將舉辦4場「國泰永續沙龍」，從桌遊卡牌展示全齡損害防阻，到台灣原生蕨類植栽手作理解生物多樣性，透過故事、遊戲與手作等多元形式，從「看見、體驗、交流」漸進層次，引導民眾重新思考自身與永續的關係，讓永續成為一場全民皆可參與的對話。

面對生物多樣性喪失的挑戰，國泰金控攜手產學夥伴，發展「台大實驗林淺山復育造林生物信用額度方法學」及「草生栽培土壤碳匯方法學」，前者透過科學方法，量化淺山復育與生態保育效益，建立生物信用額度機制；後者則以坪林茶園為應用場域，透過草生栽培方式，提升土壤有機碳儲量。國泰投信將金融影響力延伸至海洋保育，攜手國泰人壽投入海龜救援，並透過GPS追蹤野放海龜活動軌跡，以科學數據守護海洋生物多樣性。

回應大眾對全方位健康的需求，國泰人壽自2022年推動「國泰步步攻億走」，以「走路做公益」串聯全民健康與社會參與，民眾透過健走累積步數達標，即由國泰人壽提撥公益支持金，至今年已累積逾156萬人次參與、突破4,100億步，並投入近3,800萬元支持全台9項公益計畫。而健康不只關乎身體，更包含日常風險與財務規劃，國泰產險以「零事故研究所」推動全齡損害防阻教育，將保險延伸至事前預防，提升全民風險意識與生活安全；國泰證券則推出「小樹點定期定額」，讓日常累積的點數轉化為投資資金，降低小額投資門檻，協助民眾及早累積財務健康。

培力的核心，是讓每個人具備面對未來的能力。國泰世華從金融專業出發，推動防詐教育向下扎根，2025年推出「學童識詐計畫」，攜手警政署及教育部，將識詐教材導入全台逾2,600所國民小學；國泰世華銀行基金會自2004年推動「大樹計畫」，截至2025年已累計投入逾3.5億元、支持超過30萬名弱勢學童，並長期支持偏鄉體育發展，其中，宜蘭南澳國小籃球隊於2025年勇奪西班牙巴塞隆納盃U12冠軍，讓更多孩子有機會發掘潛能、勇敢探索自己的道路。

2026第五屆亞太永續博覽會首日，同步舉辦「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券共獲6項大獎肯定。面對持續變動的社會需求與生活課題，國泰金控將持續朝「亞太最佳金融機構」願景邁進，發揮金融影響力、從本業尋找解方，共創更好未來。