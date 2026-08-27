快訊

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

又是南部！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南雨炸一片藍

聽新聞
0:00 / 0:00

金融賦能永續共榮 台企銀獲「2026台灣永續行動獎」雙獎肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
臺企銀獲「台灣永續行動獎」雙獎肯定，由經濟部次長何晉滄（左）頒獎，臺企銀副總經理方英哲（右）代表受獎。臺企銀／提供
臺企銀獲「台灣永續行動獎」雙獎肯定，由經濟部次長何晉滄（左）頒獎，臺企銀副總經理方英哲（右）代表受獎。臺企銀／提供

台灣永續能源研究基金會主辦「2026第六屆TSAA台灣永續行動獎」於27日舉行頒獎典禮，台企銀（2834）榮獲2項銅獎肯定，展現該行持續深化永續金融與數位創新的具體成效，更彰顯透過金融核心能力連結企業發展與社會共融，攜手創造永續價值的長期承諾。

台企銀表示，身為全國唯一中小企業專業銀行，主動以金融專業為企業注入轉型動能，透過「輔導、融資、數位」三軌並行模式，提供淨零轉型輔導、綠色融資及數位金融服務，打造支持企業永續發展的金融生態系。目前正攜手商業發展研究院及台灣經濟研究院推動財務碳健檢及永續轉型培訓計畫，並強化「微企享e貸」24小時線上申貸服務廣度與安全性，期盼以多元、智能且安全的金融服務，滿足更多微型及中小企業在轉型過程中的營運資金需求，落實以金融賦能企業共融的核心理念。

在社會共融面向，台企銀持續透過數位科技結合公益創新，打造「企鵝家族數位共榮行動」，攜手中華小腦萎縮症病友協會推動多項公益活動。透過品牌IP「Hokii福企鵝」串聯社群平台、數位金融服務及公益資源，提升社會大眾對罕見疾病及弱勢族群議題的理解與關注。2025年結合台灣Pay推出「你Pay我捐」公益機制，將支付行為轉化為公益支持，建構便利且可信任的數位公益平台；並透過「Hokii送愛快遞」互動遊戲、公益快閃活動及企鵝日等多元形式，讓民眾藉由沉浸式體驗了解病友生活處境，進一步深化社會同理心與公益參與度，打造兼具數位創新與社會溫度的公益生態圈。

台企銀表示，永續發展不僅是企業責任，更是金融業創造社會價值的重要使命。未來將持續發揮金融核心能力，深化永續金融、數位創新及社會共融行動，協助企業與社會各界共同邁向永續轉型，並透過金融影響力串聯更多夥伴，共創兼具包容、韌性與永續價值的美好未來。

臺企銀 永續 淨零

延伸閱讀

元大人壽積極響應海洋保育 獲2026台灣永續行動獎肯定

中國信託奪得亞太暨台灣永續行動獎12項大獎

凱基人壽摘金奪銀 連四年獲「台灣永續行動獎」肯定

新安東京海上產險獲第六屆台灣永續行動獎

相關新聞

金融業要做大！彭金隆揭金管會五大政策

金管會不只拚金融安全，更要讓金融業「做大」。金管會主委彭金隆27日表示，希望金融市場在安全、穩定前提下持續發展，金融機構規模也能持續壯大，進一步支持產業、繁榮台灣經濟。

債務糾紛免驚！勞動部指路開立「不受扣押專戶」 守住晚年退休金

勞動部今天表示，勞工若有債務疑慮或執行壓力，擔憂退休金受影響，可向勞保局申請勞退專戶，專戶不會作為抵銷、扣押、供擔保或強...

台新銀私銀再添大將 延攬前凱基證財管主管阮建銘 搶攻高資產版圖

國內高資產財富管理市場高階人事異動，原凱基證券財富管理處主管阮建銘已悄悄於上月初轉戰台新銀行，出任私銀投資策略處資深副總經理。金融圈人士分析，阮建銘從券商跨界轉戰銀行體系，主因是銀行在承作高資產業務的產品廣度、信用融資工具及資產規模彈性上，發揮空間與上限均顯著大於傳統券商。

金價衝高後急踩煞車！4700美元遇壓 下一關緊盯這價位

國際金價挑戰每英兩4,700美元失利後轉入高檔震盪，連續兩日拉回。黃金27日盤中一度反彈至4,643.12美元，但隨後漲幅收斂，盤中最低觸及4,600.77美元，驚險守住4,600美元整數關卡。

新台幣午盤升9.6分 暫收31.722元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.722元，升9.6分，成交金額8.32億美元

打破比特幣納入資產配置迷思！XREX 共同創辦人蕭滙宗指有二優勢

虛擬貨幣逐漸受到傳統金融市場關注，開始被納入資產配置討論。XREX共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗（Winston）21日出席證券暨期貨市場發展基金會（證基會）主辦的「2026亞洲資產管理中心發展藍圖：財富管理與資產配置創新實務」國際研討會時表示，從歷史回測結果來看，若在投資組合中配置2%至5%的比特幣，投資組合的年化報酬率可望提高，年化波動度則反而下滑，打破外界迷思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。