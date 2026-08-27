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凱基人壽摘金奪銀 連四年獲「台灣永續行動獎」肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基人壽持續發揮保險核心職能，落實永續承諾，於「台灣永續行動獎」囊括一金一銀，謝如涵副總經理（中）率領團隊共享榮耀。凱基人壽／提供
凱基人壽持續發揮保險核心職能，落實永續承諾，於「台灣永續行動獎」囊括一金一銀，謝如涵副總經理（中）率領團隊共享榮耀。凱基人壽／提供

凱基人壽發揮保險核心職能，落實永續承諾，以「凱壽風災緊急救助行動」及「金融無礙打造永續未來」專案，在「2026 TSAA台灣永續行動獎」榮獲一金一銀肯定。台灣永續行動獎由台灣永續能源研究基金會主辦，表揚實踐聯合國永續發展目標（下稱SDGs）的具體行動。凱基人壽長期將保險專業延伸至社會安全網建構與普惠金融，已連續四年獲評審團青睞。

面對極端氣候帶來的災害風險，凱基人壽將保險專業延伸至災後支援。花蓮光復鄉災後救援期間，凱基人壽於48小時內完成業界首創「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，經主管機關核准試辦後，由衛福部擔任要保人，將臨時支援及自發性志工納入保障，共提供逾2.7萬人次意外身故及意外失能保障。

凱基人壽該筆保費收入所得則全數回捐予衛福部所屬「財團法人賑災基金會」，支持災區重建，打造兼具「風險保障、地方復原、社區韌性」三大面向的永續城鄉守護模式，因而獲SDG 11「永續城鄉」金獎肯定。此一經驗也促成保險業建立志工保險運作機制，災害發生時能更快速提供前線保障。

凱基人壽同時榮獲SDG 10「減少不平等」銀獎，長期從企業文化、服務環境等面向深化金融平權，降低身心障礙者取得金融服務與資訊的門檻。為優化金融友善服務，董事、高階主管及一線同仁皆參與多元障別體驗課程，親身了解弱勢者需求，並首創保險業身心障礙客戶友善服務指南，台北、桃竹及高雄客服中心均取得無障礙環境認證，其中台北客服中心更獲最高五星級認證；另亦持續精進三大數位平台無障礙服務，完善實體與數位友善措施。

在金融教育及社會培力上，凱基人壽依不同障別需求辦理投保權益座談、金融保險及防詐教育，2025年共辦理26場身心障礙者客製化宣導活動，近三年累計超過60場、近3,000人次。同時培育手語翻譯員、聽打員、照服員及護理師成為金融防詐種子，並支持視障就業及手語翻譯員與聽打員培訓，擴大金融知識與友善服務的觸及範圍。

凱基人壽未來會以「我願意+1」行動文化，結合「數位、創新、永續、金融」四大策略，將永續承諾落實於可量化、可追蹤的具體行動，持續發揮保險業在風險保障、金融平權與社會韌性上的功能，具體實踐金融大回饋，朝成為最受推薦和信賴的保險公司目標穩健前進。

凱基人壽連四年獲「台灣永續行動獎」肯定，由外交部政務次長吳志中（左）頒獎表揚，凱基人壽副總經理謝如涵（右）代表受獎。凱基人壽／提供
凱基人壽連四年獲「台灣永續行動獎」肯定，由外交部政務次長吳志中（左）頒獎表揚，凱基人壽副總經理謝如涵（右）代表受獎。凱基人壽／提供

凱基人壽 永續 保險

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