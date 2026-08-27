中國信託奪得亞太暨台灣永續行動獎12項大獎

中國信託金融控股公司致力落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），運用科技防堵詐騙、員工賦能，並推動淨零永續、深耕公益成效卓著，旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）、台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」），以及中國信託文教基金會（簡稱「中信文教基金會」）於27日勇奪「2026亞太暨台灣永續行動獎」12項大獎，獲獎數為金融業之冠。

財團法人台灣永續能源研究基金會以「共築我們的未來」為主題，舉辦「2026第五屆亞太永續博覽會」，攜手社會各界力量共同打造永續合作生態，並舉行亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，由中國信託銀行個金作業暨資訊處處長蕭重建資深副總經理、台灣人壽公關部部長孫紀蘭副總經理，以及中信文教基金會董事長馮寄台出席領獎。

中信銀行此次共奪下「亞太永續行動獎」3項銀獎、「台灣永續行動獎」4項金獎及2項銀獎。中信銀行積極配合政府打擊詐騙，運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）科技識詐系統、大數據分析，自源頭識詐、精準阻詐、攜手檢警建立跨域聯防，全方面守護民眾資產；在員工賦能上，運用AI助理與智能對練機制，協助新進同仁掌握複雜金融作業，提升服務品質；普惠金融方面，積極落實樂齡友善、提供無障礙服務、推動金融教育，並結合信託產品，打造跨世代金融支持系統，實踐「最照顧高齡的跨世代銀行」願景；而在綠色營運則致力於持續推出創新低碳產品與服務，攜手客戶及合作夥伴邁向2050淨零排放願景。

中信銀行亦長期投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益領域，「閱讀MVP」專案串聯全台圖書館與職業球隊資源，透過借書換球票、主題講座等多元活動，鼓勵全民培養閱讀習慣，同時推廣運動風氣；「愛傳球」專案則攜手全台11所國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗，陪伴弱勢青少年探索興趣適性發展，降低中輟風險，於本次評選皆獲肯定。

台灣人壽深耕健康永續，結合保險核心職能，2017年起攜手財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會，為偏鄉失能長輩提供到宅沐浴服務及專業護理支援，更將長照服務延伸至支持長者自主生活方案，結合企業志工舉辦健康促進、金融、數位等課程，提升日照中心失能失智長輩健康與社會參與，勇奪「亞太永續行動獎」銅獎、「台灣永續行動獎」金獎。

中信文教基金會「夢想家圓夢工程」扎根偏鄉藝文教育，攜手藝術導師培育偏鄉種子教師藝術教學能力，讓藝術課程在偏鄉自主延續，獲得「台灣永續行動獎」金獎肯定。