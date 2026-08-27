元大人壽積極響應海洋保育 獲2026台灣永續行動獎肯定

「2026亞太暨台灣永續行動獎」於27日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「元大永續 續寫蔚藍」海洋保育行動榮獲「TSAA台灣永續行動獎－SDG14永續海洋保育」銅獎殊榮，展現企業將永續發展理念擴展至經營策略與日常營運的具體行動。此次獲獎不僅是肯定元大人壽投入海洋保育及生物多樣性保護的努力，亦彰顯企業將淨零轉型、環境永續及社會責任融入核心價值的實踐成果。

元大人壽持續關注海洋廢棄物污染、棲地破壞及氣候變遷等議題，正視環境的改變對海洋生態與生物帶來的嚴峻挑戰，除定期舉辦淨灘活動，帶領員工以實際行動參與海洋廢棄物減量外，為進一步擴大海洋保育倡議，特別攜手中華鯨豚協會於總公司舉辦「鯨豚保育特展」，透過鯨豚救援的影音展覽與海洋保育專題講座及導覽活動，將保育觀念以深入淺出寓教於樂的方式，引導員工及社會大眾共同關注鯨豚保育與生物多樣性議題外，更結合公益關懷。

同時，邀請唐氏症基金會的唐寶寶及身心障礙青少年，透過專場導覽的方式認識海洋生物與傳遞保育知識，共同為守護海洋環境及生態永續盡心力。

除海洋保育行動外，元大人壽亦將「永續教育」視為深化永續發展的重要基礎，積極推動各式ESG知識課程，從基礎的永續素養到專業進階的永續金融專題講座、氣候變遷與氣候風險管理、TCFD氣候相關財務揭露等課程，並提供員工考取永續金融專業證照相關補助。同時，從源頭減量著手，透過綠色採購政策及日常營運管理，逐步改變員工的生活與工作習慣，延伸至減少紙張與垃圾減量，推動企業內部「零塑文化」，減少垃圾對海洋的汙染，將永續理念落實於日常。

元大人壽秉持永續經營的理念，透過董事會、管理階層至全體員工由上而下的共同參與的方式，將環境保護、社會關懷及公司治理融入企業文化，凝聚員工永續共識，同時持續透過與地方社區與公益夥伴合作，拓展多元的公益參與形式，落實永續發展行動，發揮社會正面影響力。