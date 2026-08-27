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富邦信用卡繳學費免手續費 提供最高30期彈性分期方案

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
學費如何繳最划算？北富銀推出學費繳納優惠，持富邦信用卡至指定平台繳納學雜費不限金額免手續費，並提供最長30期分期服務。圖／台北富邦銀行提供
學費如何繳最划算？北富銀推出學費繳納優惠，持富邦信用卡至指定平台繳納學雜費不限金額免手續費，並提供最長30期分期服務。圖／台北富邦銀行提供

暑假接近尾聲，開學季即將到來，對許多家庭而言，除了添購書籍、制服及開學用品外，學雜費更是一筆不小的支出。台北富邦銀行統計，今年1至7月透過富邦信用卡繳納學雜費已近23萬筆，總金額達新台幣28億元，平均每戶繳費金額約1.6萬元，顯示信用卡已成為家長處理學費支出的重要工具。北富銀推出學費繳納優惠，持富邦信用卡至指定平台繳納學雜費不限金額免手續費，並提供最長30期分期服務。

近年教育支出已不再侷限於學費本身，許多家庭還需同時負擔住宿、交通、才藝課程及數位學習設備等費用。北富銀建議家長善用信用卡繳納學雜費，不僅能免去臨櫃或轉帳繳費的不便，也有助於集中管理家庭支出紀錄；同時，開學前亦可先盤點新學期各項預計支出，建立教育預算表，優先處理必要性支出，避免短時間內大量支出對家庭現金流造成壓力，若遇大額學費或多名子女同時就學情況，可利用低利分期工具，為家庭開銷與緊急需求保留一定資金彈性。

即日起至12月31日止，持富邦信用卡於i繳費、學費通及台北市政府智慧支付平台繳納學雜費，不限金額皆可享免手續費優惠；若有分期需求，則可選擇3至30期彈性分期方案，其中單筆分期6期可享分期年利率2.88%，12至30期更享前3期免息優惠，民眾可依需求選擇適合的繳費方式，從容迎接開學季。

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