中元普渡 金管會主委彭金隆祈求「三安」

今日是傳統中元節，金管會主委彭金隆受訪時指出，他的願望就是「三安」，包括了全員平安健康、金融安全穩定發展、讓民眾安心。

除了祝福金管會全體員工的身體平安健康，「第二安」，彭金隆則希望未來能在「安全與穩定」的前提之下，讓金融市場持續發展，並希望金融機構規模持持續壯大，來支持產業發展和繁榮台灣經濟。他也表示，像是持續推動亞資中心計畫，來建構國際級的資本市場、完善虛擬資產服務市場的制度，持續調適法規、持續鼓勵金融創新，都是當前金管會的重點工作。

「第三安」，彭金隆則希望打造讓全國民眾安心的金融市場。對此他指出，將持續強化金融消費者保護、提升公司治理、積極進行金融防詐、持續推動普惠金融，亦即推動信任金融跟全齡金融，希望打造出讓民眾能安心的交易市場與金融服務。