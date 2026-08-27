金融業要做大！彭金隆揭金管會五大政策

金管會不只拚金融安全，更要讓金融業「做大」。金管會主委彭金隆27日表示，希望金融市場在安全、穩定前提下持續發展，金融機構規模也能持續壯大，進一步支持產業、繁榮台灣經濟。

金管會27日舉行中元節普渡，彭金隆擔任主祭，並向媒體分享今年許下的「三個安」，包括全員平安、金融安全及民眾安心。

第一個「安」，是祝福金管會全體同仁及媒體朋友身體平安健康，也是他每年中元節都會許下的願望。

其中，第二個「安」最具政策意涵。彭金隆表示，希望未來在安全與穩定前提下，讓金融市場持續發展，也期待金融機構規模持續壯大，發揮支持產業與經濟發展的功能。

為此，金管會接下來將聚焦五大工作，包括持續推動亞洲資產管理中心、建構國際級資本市場、完善虛擬資產服務市場制度，及持續進行法規調適、鼓勵金融創新。

近年金管會政策方向，也逐步從單純強化監理，轉向在風險可控下擴大金融市場規模與競爭力。

彭金隆也提到第三個「安」，就是讓民眾對金融市場感到安心。

金管會將持續強化金融消費者保護、提升公司治理、推動金融防詐及普惠金融，並落實「信任金融」與「全齡金融」。