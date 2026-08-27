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振宇五金法說會／百店後再擴張 明年展店年增6%至8%、毛利率續揚

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

振宇五金（2947）27日召開法說會，總經理洪國展表示，目前全台門市達98家，今年可望突破百店，明年起則規劃每年維持6%至8%的展店速度，持續擴大北部、南部市場布局；此外，隨著自有品牌營收占比持續提升，可望推升整體獲利表現。

在門市布局方面，振宇五金目前98家門市中，中部45家、北部25家、南部27家及東部1家，近年展店重心已逐步轉向北部、南部。今年截至目前已於台南、台中、高雄等地陸續展店，預計9月再進駐新竹，全年門市可望突破100家。展望未來五年，公司規劃每年門市數維持6%至8%成長。

自有品牌則是另一項成長動能。今年上半年自有品牌營收占比接近7%，營收年增10.8%，銷售量也成長7.67%，由於自有品牌毛利率高於一般品牌，有助優化商品結構並推升整體毛利率。公司表示，未來將持續增加MIT商品，以高品質、中價位為主要定位，擴大自有品牌布局。

洪國展表示，今年上半年毛利率提升至41.4%，高於2025年全年的39.54%，除了因自有品牌占比提升外，主要受惠採購回饋增加、銷售價格調整，以及顧客紅利基點收入迴轉等因素，毛利率後續應該還是會維持逐步向上調整的趨勢。

會員經營方面，目前會員數已達70萬人，會員營收貢獻度約55%，且近年會員數維持雙位數成長。會員平均客單價約437元，較非會員約270元高出62%，因此公司將持續提高會員占比，帶動客單價及營收成長。

振宇五金指出，居家修繕市場需求仍維持高檔，2025年居家修繕相關需求達1,060億元，今年1至4月也有近340億元；另一方面，全台屋齡超過40年的住宅約360萬戶，30年以上住宅更接近六成，隨住宅老化及房屋交易後裝修需求增加，長期帶動五金修繕市場成長。

法說會 毛利率

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