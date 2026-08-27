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金融友善服務消弭溝通障礙 新安東京海上產險獲第六屆台灣永續行動獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險江乃文副總經理（右）接受環境部葉俊宏次長（左）頒獎。圖／東京海上產險提供
新安東京海上產險江乃文副總經理（右）接受環境部葉俊宏次長（左）頒獎。圖／東京海上產險提供

新安東京海上產險以「友愛無礙．普惠金融友善服務行動」專案，榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦第六屆台灣永續行動獎（TSAA）SDG 10「減少不平等」銀級獎。

專案主要針對聽語障、新住民與視障三大金融弱勢族群，領先同業導入手語、9語視訊翻譯服務及客製具點字、有聲的雙視版保險商品簡介，並整合防詐公益宣導教育，以保險專業職能具體降低金融弱勢族群在服務過程中的隱形障礙。

保險的本質在於填補風險缺口，語言隔閡與資訊落差本身，即是一道難以跨越的風險屏障。新安東京海上產險從三大族群的真實情境出發，將複雜的保險商品資訊轉譯為各族群能理解的溝通語言。為聽語障族群首創手語視訊翻譯服務，並製作6部手語版保險商品及防詐影片；針對新住民族群提供9語視訊翻譯服務及強制險多國語權益網站；另為視障族群推出點字與有聲併列的商品服務手冊於全台35處據點全面鋪設。

獲獎專案主要以「理解需求、服務設計、科技賦能、擴散共享」為核心架構，從服務規劃到成效驗證，始終圍繞永續行動「能被看見、能被使用」的價值初衷，各項友善服務亦透過社福團體跨界協力共創，精準掌握各族群在保險資訊及相關權益的理解與風險辨識上的真實痛點，讓保險服務不流於想像，而是真實回應實際需求。

新安東京海上產險表示，真正的公平並非所有人接受相同服務，而是依不同需求提供適切且平等的支持。未來將持續深化金融友善服務，擴大照顧更多需要被理解與支持的族群，並將服務模式延伸至高齡者、原住民族與其他金融弱勢族群，讓保險成為促進社會共融與減少不平等的重要力量。

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