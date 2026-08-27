債務糾紛免驚！勞動部指路開立「不受扣押專戶」 守住晚年退休金

勞動部今天表示，勞工若有債務疑慮或執行壓力，擔憂退休金受影響，可向勞保局申請勞退專戶，專戶不會作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的，能有效保障勞工請領退休金。

近期幾起帳戶遭強制執行案件引發社會討論，也引起外界關注「如何確保自己辛苦累積的退休金領取權益」。

勞動部今天發布新聞稿指出，勞工工作所累積的勞工退休金，依法受勞工退休金條例保障，勞工請領時只要善用「開立不受扣押專戶」機制，就能確保退休金免於強制執行與債務扣押，保障晚年經濟生活。

勞動部表示，勞工請領的退休金若直接匯入一般金融機構帳戶，一旦個人面臨債務問題，存款帳戶就可能被強制執行。

勞動部指出，為了避免勞工遭遇家庭變故、債務糾紛或法律訴訟而喪失老年生活保障，勞工退休金條例明定，勞工請領退休金權利，不得讓與、抵銷、扣押或供擔保，當勞工即將請領勞工退休金時，若有債務疑慮或執行壓力，可先向勞工保險局申請出具證明文件，再持證明文件至指定金融機構開立「專戶」。

勞動部強調，專戶專供存入退休金，且依法不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的，能有效保障勞工退休金請領權益。

勞動部呼籲，無論面對財務爭議或外在債務壓力，勞工可以善用法令規定，確保退休基本生活保障，如有勞退新制退休金不受扣押專戶開立相關疑問，可洽勞動部勞工保險局。