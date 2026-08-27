台新銀私銀再添大將 延攬前凱基證財管主管阮建銘 搶攻高資產版圖

國內高資產財富管理市場高階人事異動，原凱基證券財富管理處主管阮建銘已悄悄於上月初轉戰台新銀行，出任私銀投資策略處資深副總經理。金融圈人士分析，阮建銘從券商跨界轉戰銀行體系，主因是銀行在承作高資產業務的產品廣度、信用融資工具及資產規模彈性上，發揮空間與上限均顯著大於傳統券商。

據了解，近年主管機關持續推動金融開放與法規鬆綁，許多具爆發力的新業務與結構型商品多集中在銀行範疇，銀行端具備更完整的全方位平台優勢，成為吸引頂尖專業人才轉戰的關鍵主因。

阮建銘在金融圈歷練逾20年，在2022年返台之前，曾長年深耕香港金融市場，先後於巴克萊銀行（Barclays）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）等外資大型機構擔任要職，專精於結構型商品、跨資產解決方案及法人機構諮詢，跨足亞洲各國壽險、資產管理公司及分銷通路。

阮建銘自2022年回台加入凱基證券後，他主導財富管理業務轉型，成功帶領團隊將傳統證券經紀的單點交易模式，升級為以諮詢顧問為核心（Advisory-Led）的財富管理平台，受到業界肯定。

據了解，阮建銘加入台新銀行後，策略重點將放在強化私人銀行的信用與融資平台、擴大私募與另類投資（Private Markets）商品線，並全面驅動產品創新。此外，台新銀行也預計在2027年正式在台推動外商私銀規格的「全權委託投資管理（DPM）」業務，藉由阮建銘兼具外資投行與本土實戰的深厚經驗，加速搶攻高資產及家族財富管理版圖。