金價衝高後急踩煞車！4700美元遇壓 下一關緊盯這價位

國際金價挑戰每英兩4,700美元失利後轉入高檔震盪，連續兩日拉回。黃金27日盤中一度反彈至4,643.12美元，但隨後漲幅收斂，盤中最低觸及4,600.77美元，驚險守住4,600美元整數關卡。

從近期價格來看，黃金本周一度逼近4,700美元，25日盤中最高來到4,696.98美元、創近三個月新高，隨後漲幅收斂。不過，金價仍遠高於8月中旬約4,300至4,400美元區間，較8月初4,000美元附近低點仍大漲逾600美元。

金價短線降溫，主要受到美國通膨數據與美元反彈壓力。美國7月PCE物價指數年增3.7%，略高於市場預期3.6%，Fed 9月升息機率由數據公布前36%升至40%，美元同步走強，使前波快速上漲的黃金出現獲利了結。

不過，市場中長線仍偏多。法盛已將2026年底金價目標由4,600美元上調至5,000美元，道富環球投資管理同樣看好年底挑戰5,000美元。技術面來看，黃金目前5日均線約4,633美元，現價已略低於5日線，短線首先觀察4,600美元能否守穩；若重新站回4,650美元以上，才有機會再次挑戰4,700美元關卡。