富邦人壽首張在宅醫療保單「安心在家」上市 最長可續保至80歲

臺灣邁入超高齡社會，在地老化與居家照護需求持續升溫，醫療照護模式也正逐步從醫院延伸至家中。衛生福利部中央健康保險署推動的在宅急症照護試辦計畫成果顯示，接受在宅急症照護的病患中，近9成順利完成治療，展現居家醫療照護兼顧醫療品質與照護效益的新趨勢。富邦人壽關注國人醫療照護型態轉變，推出首張在宅醫療保單「富邦人壽安心在家一年期住院醫療健康保險」，將在宅急症照護納入保障範圍，給付項目涵蓋傳統住院醫療保險金及在宅急症照護保險金，並提供加護病房醫療保險金及燒燙傷中心醫療保險金等保障，讓保戶無論在醫院、住家或照護機構接受治療與照護，都能獲得更完整的保障支持。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，隨著醫療照護逐漸從醫院走進家庭與社區，民眾面對疾病時所需要的，不只是醫療技術的進步，更希望在不同照護情境下都能獲得穩定而完整的保障，所以當部分急症患者已可在醫療團隊照護下於家中接受治療，保險保障將不應再侷限於過往必須入住醫院接受治療之情形下，才能請領相關醫療保險金。富邦人壽「安心在家」透過住院與在宅急症照護雙重日額保障設計，讓保戶能依自身病況與醫療需求，選擇更適合的照護方式，在治療與康復過程中獲得相對應的保障支持。未來也將持續關注醫療政策與社會需求變化，提供更貼近現代醫療趨勢的健康保障。

「安心在家」為一年期醫療健康保險(非保證續保)，最高投保年齡為65歲，最長可續保至保險年齡80歲。商品具備三大特色，不僅補強新興照護場域下的保障缺口，更結合健康管理外溢機制，協助保戶從疾病治療延伸至促進健康管理，打造更完整的健康保障規劃。

一、住院與在宅急症照護雙重日額設計 補足新興照護場域保障缺口

「安心在家」提供住院醫療保險金、加護病房醫療保險金、燒燙傷中心醫療保險金及在宅急症照護保險金。除傳統住院保障外，若符合衛生福利部在宅急症照護試辦計畫收案條件，於住家或照護機構接受在宅急症照護服務，亦可依「安心在家」之保單條款約定申請在宅急症照護保險金，讓保障不再侷限於醫院病房。保障涵蓋肺炎、尿路感染及軟組織感染三大急症，其中肺炎最高照護日數可給付14日，尿路感染及軟組織感染最高照護日數給付9日，協助民眾因應醫療照護場域轉變所衍生的保障需求。

二、健康管理外溢機制 鼓勵預防勝於治療

除提供醫療保障外，富邦人壽亦將促進健康管理理念納入商品設計。保戶於指定期間內提供指定疫苗接種證明或健康檢查報告(包括身高、體重、血壓、血糖及血脂肪等健康指標)，即可享有次一保單年度的續期保險費折扣。富邦人壽期望透過外溢機制，鼓勵民眾養成規律健康管理習慣，讓健康管理與保險保障形成正向循環。

三、一年一約彈性規劃 保留商品與制度發展空間

考量國內在宅急症照護制度仍持續發展與調整，「安心在家」採一年期非保證續保設計，保留因應未來醫療政策及市場環境變化的彈性。同時規劃保障銜接機制，未來如政策納入更多在宅急症照護項目，富邦人壽將適時推出改版商品；原商品停售後，保戶得於保險期間屆滿後三個月內，申請續保改版後之在宅急症照護商品，無須重新評估體況，亦免重新計算等待期間。富邦人壽表示，未來將持續透過商品創新，協助民眾因應多元醫療照護情境下的保障需求。

「安心在家」住院、在宅雙保障 陪伴保戶安心康復

以60歲男性投保「安心在家」日額新台幣1,000元為例，首年年繳保險費5,700元。若因軟組織感染急症問題，通知在宅急症照護特約醫事服務機構到宅評估，由主治醫師診療評估符合在宅急症照護試辦計畫收案條件，接受9天在宅急症照護，可申領在宅急症照護保險金9,000元。後來另因急性心肌梗塞，住院20天，其中5天住加護病房，除可申領住院醫療保險金20,000元，另還可領取加護病房醫療保險金10,000元，合計給付30,000元，協助減輕疾病治療與照護期間的經濟負擔。

富邦人壽表示，隨著高齡化與在地老化趨勢發展，醫療照護模式將更加多元，未來民眾面臨的風險不再只是住院期間的醫療支出，也包括在宅照護期間所衍生的各項需求。建議民眾定期檢視自身及家庭成員的醫療保障規劃，及早補足保障缺口，讓保障隨著醫療進步同步升級，無論在醫院或家中接受照護，都能擁有更安心的健康後盾。