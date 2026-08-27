股匯雙漲！熱錢湧入助攻新台幣走升 市場緊盯 Fed 主席華許態度

台股27日盤中上漲逾400點，在熱錢積極匯入帶動下，股匯同步走揚。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今以31.800元開盤後震盪走高，盤中交易區間落在31.714元至31.805元之間。另一方面，美元指數在美國公布最新物價指數後上揚，市場高度關注聯準會對於美國通膨仍偏高的態度。

本國銀行分析指出，美國最新公布7月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.2%，年增率達3.7%，略高於市場預期的3.6%；核心PCE年增率則持平於3.3%，加上第2季消費支出成長3.4%、耐久財訂單增加1.1%等強勁經濟數據支撐，帶動市場預期聯準會（Fed）9月升息機率逼近40%，推升美短天期公債殖利率，美元指數於數據公布後亦同步上漲0.3%。

新台幣短期雖受股市熱錢回流支撐走強，但聯準會主席華許即將於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表演說，市場高度關注其對通膨的最新表態，短線匯市仍將維持區間震盪格局。