打破比特幣納入資產配置迷思！XREX 共同創辦人蕭滙宗指有二優勢

虛擬貨幣逐漸受到傳統金融市場關注，開始被納入資產配置討論。XREX共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗（Winston）21日出席證券暨期貨市場發展基金會（證基會）主辦的「2026亞洲資產管理中心發展藍圖：財富管理與資產配置創新實務」國際研討會時表示，從歷史回測結果來看，若在投資組合中配置2%至5%的比特幣，投資組合的年化報酬率可望提高，年化波動度則反而下滑，打破外界迷思。

蕭滙宗以「數位資產配置策略：穩定幣應用與實務」為題發表演講指出，不是一定要買虛擬資產，但做資產管理的人不能不研究。資產管理者面對虛擬資產，第一步不是決定該不該買，而是先弄清楚它是什麼性質的資產、風險與報酬如何，以及能不能和傳統資產互補。

蕭滙宗分享一組歷史回測，觀察在標普500指數（S&P 500）投資組合中加入不同比例的比特幣後，整體報酬與風險如何變化。回測期間為2010年8月至2025年12月，並假設每月重新調整投資比例，例如設定5％比特幣，就會定期將比特幣占整體投資組合的比例調回5％。

回測結果顯示，小比例加入比特幣後，投資組合的報酬提高，但波動並沒有同步增加。以配置 2％比特幣為例，複合年化報酬率從純標普500的10.5％提高至12.9％，年化波動率則從13.7％降至13.5％，最大回撤也從-25.4％縮小至-19.7％。若配置比例提高至5％，複合年化報酬率進一步提高至16.6％，年化波動率仍為13.5％，最大回撤則縮小至-17.4％。

夏普比率則可以理解為「承擔一定程度的風險，可以換到多少報酬」。在這組回測中，純標普 500投組的夏普比率為0.66，加入2％比特幣後提高至0.83，配置5％比特幣時則提高至 1.07。

蕭滙宗指出，其中一個原因，是比特幣和傳統資產的價格並不完全同步。資料顯示，比特幣與標普500的長期相關係數約為0.15至0.25，與黃金則約為0.05至0.15，因此小比例加入投資組合後，可能帶來不同的風險與報酬來源。

不過，蕭滙宗也強調，歷史回測不代表未來一定會出現相同結果，更不代表投資人應直接按照特定比例配置比特幣。重點是研究虛擬資產時，不能只看「比特幣本身波動很大」，還要進一步觀察它放進整體投資組合後，會如何改變整體報酬與風險。

除了比特幣之外，另一大主流幣「以太幣（ETH）」也是市場關注的幣種之一。蕭滙宗提醒，比特幣與以太幣雖然都屬於虛擬資產，但背後的價值來源不同，不宜混為一談。比特幣的特性較接近稀缺型資產，可從供給機制、挖礦成本及哈希率（hash rate）等指標觀察；以太幣的價值則更接近使用需求，是使用以太坊運算資源時支付Gas費用的「燃料」，也是DeFi（去中心化金融）常見的抵押資產，以及維護網路安全所需的質押資產。

以太幣加入投資組合後的回測結果也反映兩者差異。以2016年1月至2025年12月為例，在標普 500投組中納入5％以太幣，複合年化報酬率由11.9％提高至19.9％，但年化波動率也由15.5％升至17.7％，最大回撤則從-24.5％擴大至-26.3％。

蕭滙宗表示，「比特幣對標黃金，以太幣對標原油，這是兩種完全不同的資產。」專業資產管理真正需要建立的，不是先判斷喜不喜歡虛擬資產，而是理解不同資產的基本面與風險來源。

虛擬資產的發展也不再只侷限於投資市場。蕭滙宗以摩根大通（J.P. Morgan）的區塊鏈金融基礎設施Kinexys為例指出，其服務已涵蓋區塊鏈存款帳戶（Blockchain Deposit Account，BDA）、存款代幣、可編程支付（programmable payment）及鏈上換匯（on-chain FX）等功能，累積處理交易量超過4兆美元，平均每日交易量超過70億美元。

蕭滙宗表示，摩根大通Kinexys做的事情，就是把銀行存款直接搬上鏈運作。這類系統主要服務企業及金融機構，一般消費者未必直接感受到，但區塊鏈已實際進入支付、資金管理與清算結算等金融基礎設施。

蕭滙宗在演講中舉的另一個實例則是Visa，他們將穩定幣逐步整合進既有全球支付與跨境撥款網路，包括穩定幣結算、預存資金及跨境撥款等應用，讓銀行、支付業者及企業可以把穩定幣做為新的資金與結算工具。

蕭滙宗指出，摩根大通是把銀行存款搬上鏈，Visa則是把穩定幣接進既有支付網路，兩者路徑不同，但共同反映出一項趨勢：虛擬資產與區塊鏈已不只是交易市場的議題，而是逐步進入傳統金融的支付、清算與資金管理體系。

蕭滙宗表示，過去虛擬資產市場較常強調高槓桿、高報酬及短期價格波動；若要真正進入成熟的資產管理市場，產業必須開始使用與傳統金融相同的語言，討論資產基本面、相關性、波動率、最大回撤、風險調整後報酬，以及與其他資產的互補性。

虛擬資產具備高波動、時間趨勢及低相關性等不同特性，未來也可能延伸出財富管理、資產管理、店頭交易及多資產解決方案等不同金融服務。

XREX交易所對虛擬資產下一階段發展的思考，不只是增加更多可交易資產，而是如何把交易、流動性、託管、風險管理與資產配置逐步串接，讓虛擬資產從單一交易標的，走向更完整的金融服務體系。XREX交易所近年也持續與金融及證券業者交流，探討虛擬資產與傳統資產的互補關係，以及未來可能形成的產品與服務模式。

蕭滙宗表示，虛擬資產產業仍處在持續演進的階段，監理制度、基礎建設與金融產品都需要時間成熟。「對專業資產管理人而言，最重要的不是先決定喜歡或不喜歡，而是回歸資產的本質和數字。」唯有建立可量化、可比較、可管理風險的分析框架，虛擬資產才有機會真正與傳統金融市場接軌。

XREX共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗分析為什麼要將比特幣納入資產配置。圖／XREX集團提供