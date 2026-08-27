打破比特幣納入資產配置迷思！XREX 共同創辦人蕭滙宗指有二優勢
虛擬貨幣逐漸受到傳統金融市場關注，開始被納入資產配置討論。XREX共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗（Winston）21日出席證券暨期貨市場發展基金會（證基會）主辦的「2026亞洲資產管理中心發展藍圖：財富管理與資產配置創新實務」國際研討會時表示，從歷史回測結果來看，若在投資組合中配置2%至5%的比特幣，投資組合的年化報酬率可望提高，年化波動度則反而下滑，打破外界迷思。
蕭滙宗以「數位資產配置策略：穩定幣應用與實務」為題發表演講指出，不是一定要買虛擬資產，但做資產管理的人不能不研究。資產管理者面對虛擬資產，第一步不是決定該不該買，而是先弄清楚它是什麼性質的資產、風險與報酬如何，以及能不能和傳統資產互補。
蕭滙宗分享一組歷史回測，觀察在標普500指數（S&P 500）投資組合中加入不同比例的比特幣後，整體報酬與風險如何變化。回測期間為2010年8月至2025年12月，並假設每月重新調整投資比例，例如設定5％比特幣，就會定期將比特幣占整體投資組合的比例調回5％。
回測結果顯示，小比例加入比特幣後，投資組合的報酬提高，但波動並沒有同步增加。以配置 2％比特幣為例，複合年化報酬率從純標普500的10.5％提高至12.9％，年化波動率則從13.7％降至13.5％，最大回撤也從-25.4％縮小至-19.7％。若配置比例提高至5％，複合年化報酬率進一步提高至16.6％，年化波動率仍為13.5％，最大回撤則縮小至-17.4％。
夏普比率則可以理解為「承擔一定程度的風險，可以換到多少報酬」。在這組回測中，純標普 500投組的夏普比率為0.66，加入2％比特幣後提高至0.83，配置5％比特幣時則提高至 1.07。
蕭滙宗指出，其中一個原因，是比特幣和傳統資產的價格並不完全同步。資料顯示，比特幣與標普500的長期相關係數約為0.15至0.25，與黃金則約為0.05至0.15，因此小比例加入投資組合後，可能帶來不同的風險與報酬來源。
不過，蕭滙宗也強調，歷史回測不代表未來一定會出現相同結果，更不代表投資人應直接按照特定比例配置比特幣。重點是研究虛擬資產時，不能只看「比特幣本身波動很大」，還要進一步觀察它放進整體投資組合後，會如何改變整體報酬與風險。
除了比特幣之外，另一大主流幣「以太幣（ETH）」也是市場關注的幣種之一。蕭滙宗提醒，比特幣與以太幣雖然都屬於虛擬資產，但背後的價值來源不同，不宜混為一談。比特幣的特性較接近稀缺型資產，可從供給機制、挖礦成本及哈希率（hash rate）等指標觀察；以太幣的價值則更接近使用需求，是使用以太坊運算資源時支付Gas費用的「燃料」，也是DeFi（去中心化金融）常見的抵押資產，以及維護網路安全所需的質押資產。
以太幣加入投資組合後的回測結果也反映兩者差異。以2016年1月至2025年12月為例，在標普 500投組中納入5％以太幣，複合年化報酬率由11.9％提高至19.9％，但年化波動率也由15.5％升至17.7％，最大回撤則從-24.5％擴大至-26.3％。
蕭滙宗表示，「比特幣對標黃金，以太幣對標原油，這是兩種完全不同的資產。」專業資產管理真正需要建立的，不是先判斷喜不喜歡虛擬資產，而是理解不同資產的基本面與風險來源。
虛擬資產的發展也不再只侷限於投資市場。蕭滙宗以摩根大通（J.P. Morgan）的區塊鏈金融基礎設施Kinexys為例指出，其服務已涵蓋區塊鏈存款帳戶（Blockchain Deposit Account，BDA）、存款代幣、可編程支付（programmable payment）及鏈上換匯（on-chain FX）等功能，累積處理交易量超過4兆美元，平均每日交易量超過70億美元。
蕭滙宗表示，摩根大通Kinexys做的事情，就是把銀行存款直接搬上鏈運作。這類系統主要服務企業及金融機構，一般消費者未必直接感受到，但區塊鏈已實際進入支付、資金管理與清算結算等金融基礎設施。
蕭滙宗在演講中舉的另一個實例則是Visa，他們將穩定幣逐步整合進既有全球支付與跨境撥款網路，包括穩定幣結算、預存資金及跨境撥款等應用，讓銀行、支付業者及企業可以把穩定幣做為新的資金與結算工具。
蕭滙宗指出，摩根大通是把銀行存款搬上鏈，Visa則是把穩定幣接進既有支付網路，兩者路徑不同，但共同反映出一項趨勢：虛擬資產與區塊鏈已不只是交易市場的議題，而是逐步進入傳統金融的支付、清算與資金管理體系。
蕭滙宗表示，過去虛擬資產市場較常強調高槓桿、高報酬及短期價格波動；若要真正進入成熟的資產管理市場，產業必須開始使用與傳統金融相同的語言，討論資產基本面、相關性、波動率、最大回撤、風險調整後報酬，以及與其他資產的互補性。
虛擬資產具備高波動、時間趨勢及低相關性等不同特性，未來也可能延伸出財富管理、資產管理、店頭交易及多資產解決方案等不同金融服務。
XREX交易所對虛擬資產下一階段發展的思考，不只是增加更多可交易資產，而是如何把交易、流動性、託管、風險管理與資產配置逐步串接，讓虛擬資產從單一交易標的，走向更完整的金融服務體系。XREX交易所近年也持續與金融及證券業者交流，探討虛擬資產與傳統資產的互補關係，以及未來可能形成的產品與服務模式。
蕭滙宗表示，虛擬資產產業仍處在持續演進的階段，監理制度、基礎建設與金融產品都需要時間成熟。「對專業資產管理人而言，最重要的不是先決定喜歡或不喜歡，而是回歸資產的本質和數字。」唯有建立可量化、可比較、可管理風險的分析框架，虛擬資產才有機會真正與傳統金融市場接軌。
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