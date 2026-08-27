貝萊德亞太區環球固定收益主管：亞洲收益成為結構性分散投資重要來源

貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal在8月26日的亞太固定收益投資展望交流會指出，面對股債市場越來越多變數，掌握固定收益投資的關鍵核心是分散配置，擴大發行人及國家層面的分散配置，或有助增加投資組合韌性，同時降低單一發行人及政策風險。

Navin Saigal表示，亞洲固定收益已不再只是追隨全球債券市場走勢，正逐步擁有自身的景氣週期、政策驅動因素及總經市場變化。隨著全球債市走勢日益分化，亞洲固定收益不但能提供具吸引力的收益來源，也可憑藉與成熟市場較低的相關性，為投資組合帶來更佳的分散效果及韌性。

Navin Saigal指出，全球債券市場隨各國財政政策、通膨壓力及央行政策方向逐漸分歧，公債殖利率走勢出現明顯差異。這一趨勢在亞洲尤其明顯，越來越受到自身經濟基本面的驅動，而非單純跟著全球利率走勢。隨著分化加深，亞洲固定收益逐步從投資組合中「輔助配置」的角色，成為結構性分散投資的重要來源。相對具吸引力的收益水準、不同步的政策週期、以及與成熟市場較低的相關性，正持續鞏固其在全球投資組合中的角色。

Navin Saigal認為，突破基準指標限制有助掌握更全面的亞洲債券投資機會。傳統全球債券指數往往將固定收益視為由成熟市場主導、特徵相對一致的資產類別。但指數成分其實相當集中，以亞太區債券指數為例，近85%的權重集中於中國及大陸日本，約74%為主權債。因此，投資人若僅依循單一指標，可能較難充分反映區域內更多元的投資機會。

由於亞洲債券市場相當多元，涵蓋不同國家、產業及發行人類型，投資人可依據自身目標，透過不同投資工具與策略，在指數核心配置之外，進一步發掘具收益與分散化潛力的投資機會，例如印度公債。

對亞洲能源進口國而言，油價仍是影響市場前景的關鍵變數。按照貝萊德基本市場情境，若油價維持區間波動，預期通膨壓力不會顯著升高，目前亞洲多個債券市場的殖利率仍接近相對高點，投資報酬將主要來自持有期間的利差（carry）。

中東衝突令外匯市場承壓後，亞洲各國央行採取不同方式穩定匯率。印尼累計升息100個基點，著重穩定本幣匯率及抑制輸入性通膨；印度則採取針對性外匯措施，鼓勵資金流入、改善境內美元流動性並紓緩避險壓力，在穩定匯率之餘保留較大的貨幣政策彈性。

Navin Saigal認為，及早採取具公信力的政策措施，有助降低匯率急劇調整甚至失序的風險。在央行政策發揮穩定作用下，區內匯率波動有望緩和，但如果油價持續上升等外部衝擊再度出現，市場波動可能會加劇。若油價再度急升，對菲律賓、印尼及泰國等能源進口國來說，可能會面臨較大壓力；相較之下，政策空間較充裕、對油價敏感度較低的國家（尤其是中國大陸），在此環境下更有條件發揮防禦特性。

Navin Saigal表示， 儘管AI投資、企業穩健的資產負債表及強勁資本支出，仍支撐著全球經濟韌性，但成長、獲利與就業動能正變得更集中於特定產業和企業，投資人需要更審慎選擇可承擔的風險來源。當前殖利率水準仍為固定收益提供具吸引力的收益機會，但投資成果更取決於投資人如何以收益為核心、保持彈性並主動分散配置，而非單純預測利率方向。