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南山壽股東權益成長92% 股市上漲、負債折現率上升是主因

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽保險本業表現穩健，2026年上半年合併稅後純益約309億元，年增約157%。圖／南山人壽提供
南山人壽保險本業表現穩健，2026年上半年合併稅後純益約309億元，年增約157%。圖／南山人壽提供

南山人壽保險本業表現穩健，2026年上半年合併稅後純益約309億元，年增約157%；合併資產總值約5.8兆元，合併股東權益約5,630億元，較2026年初增加約92%，每股盈餘為2.10元。

受惠於國內股市上漲及負債折現率上升等有利影響，金融資產及保險合約負債未實現評價損益餘額增加，帶動南山人壽2026年上半年合併股東權益達5,630億元，較重編後及金融資產重新指定後之2026年1月1日合併股東權益2,934億元，增加約92%。

今年上半年南山人壽個體淨值資產比為10.39%，高於法定警示門檻，整體財務體質維持穩健。

南山人壽昨（26）日表示，將持續聚焦高價值保障型、意外險及健康險等商品，優化商品組合結構，強化新契約價值與未來獲利動能。

南山人壽上半年新契約合約服務邊際（CSM）約286億元，以意外與健康險（A&H）商品為主要貢獻來源，此類商品新契約保費年增率達37%，帶動新契約CSM穩健成長，持續挹注保險本業獲利動能。

截至第2季，南山人壽合併／個體保險合約負債CSM餘額合計約3,928億元。

南山人壽表示，今年上半年，投資型商品、高保障門檻商品及躉繳型固定商品均穩健挹注業績，同時持續推出貼近國人醫療照護需求的新商品，帶動醫療險業績穩定成長，推升整體業務表現。

其中，今年3月推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」後，市場需求持續強勁；「南山人壽美好十光美元養老保險（U1P10E3）」亦挹注銷售動能。上半年累計合併新契約保費約490億元，累計合併總保費約1,513億元。

在永續領域，南山人壽亦獲多項國內外永續獎項肯定，展現南山人壽以核心職能推動永續健康、創造長期價值的具體成果。

股東 南山人壽 負債

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