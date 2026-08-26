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房貸「天條」壓力鬆了 國銀不動產放款比率探近16年新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，7月底國銀不動產放款比率降到24.19%，已連續14個月下滑、寫近16年新低。聯合報系資料照
據金管會統計，7月底國銀不動產放款比率降到24.19%，已連續14個月下滑、寫近16年新低。聯合報系資料照

金管會統計，7月底國銀不動產放款比率降到24.19%，已連續14個月下滑、寫近16年新低，銀行距離30%法定上限愈來愈遠，房貸承作水位壓力也明顯緩解。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦理房貸、建融及商辦等不動產放款總額，不得超過總存款加金融債總額的30%，市場也視為銀行不動產放款「天條」。

銀行主管指出，比率計算的分子是不動產放款，分母則是總存款加金融債。近期比率一路下滑，關鍵在於分母成長速度持續快於分子。

據統計，7月底國銀不動產放款餘額15.69兆元，月增0.45%；總存款加金融債餘額64.84兆元，月增1.15%。

因分母增幅明顯高於分子，帶動72-2比率單月再降0.18個百分點至24.19%，寫2011年1月以來新低，2010年底則為23.99%。

銀行局副局長王允中表示，7月比率下降，主要是銀行存款餘額增加，尤其來自中小企業及金融機構定存成長，使分母進一步擴大。

拉長時間來看，自去年9月起，新青安房貸排除計入72-2不動產放款分子，加上房市交易降溫、銀行自主控管房貸與建融，使不動產放款增速相對受抑，進一步帶動比率一路下探。

即使7月部分民眾趕在8月民俗月前提前交屋，帶動不動產放款略增，仍追不上總存款與金融債增加速度，72-2水位因此持續下滑。

從個別銀行來看，7月已連續第二個月沒有任何一家銀行不動產放款比率超過28%，僅一家落在27%至28%區間。相較過去部分銀行逼近30%紅線，如今整體碰觸法定上限的壓力已明顯緩解。

國銀 房貸 金管會 銀行法

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