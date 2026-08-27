微型保險達成率衝破54%

金管會推動微型保險，壽險業積極響應。據壽險公會統計，2026年前七月整體微型保險保費收入持續成長，各公司年度目標達成率逐步提升。其中凱基人壽達成率133.7%居冠，元大人壽、中華郵政分居二、三名，達成率亦超過七成；壽險業總達成率則上升至54.3%。

壽險公會統計，目前共15家壽險公司開辦微型保險，截至今年7月底，整體有效契約人數達71.2萬人，提供約2,094.9億元保障。微型保險主要提供經濟弱勢及特定身分族群基本保障，也是政府推動普惠金融重要政策之一。

以年度保費目標達成率觀察，壽險業2026年度微型保險前七月累計保費收入7,353.7萬元，整體達成率54.3%。其中，凱基人壽達成率133.7%，已提前超越全年目標，排名第一；元大人壽76.4%居次，中華郵政75.7%排名第三，全球人壽71.4%排名第四，南山人壽67.5%居第五。

若以有效契約承保人數觀察，國泰人壽以17.2萬人居第一，南山人壽以11.7萬人排第二，後續依序為台灣人壽10.8萬人、凱基人壽10萬人、新光人壽6.3萬人，大型壽險公司仍是微型保險推動主力。

值得注意的是，微型保險保障規模持續擴大，截至7月底有效契約人數突破71萬人，總保額突破2,000億元；自2009年11月推動以來至今年7月底，累計理賠已達3,091件、理賠金額5億888萬元。

若觀察微型保險有效契約人數分布，截至今年7月底，台南市占13.8%居全台最高，屏東縣9%排名第二，台中市8.6%居第三，其後依序為雲林縣7.9%、高雄市7.2%、新北市6.5%、花蓮縣6.5%及彰化縣6.4%。

目前微型保險商品涵蓋人壽保險及傷害保險，並可透過個人、團體或集體方式投保，部分業者也提供傷害醫療保障，透過低保費、基本保障的商品設計，協助經濟弱勢族群在遭遇意外或重大事故時取得基本經濟支持。