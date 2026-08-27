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企業海外融資需求升溫 專家喊強化匯率風險管理

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣企業海外融資需求升溫之際，外幣資產、美元收入與避險部位能否有效覆蓋美元負債，成為企業財務管理重要課題。專家指出，企業不能只看美元負債增加與否，更要檢視美元收入、海外資產及避險部位是否形成完整的「自然避險」，尤其未來新台幣與美元走勢仍存在高度不確定性，企業應提高匯率風險管理的比重。

台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇表示，台灣央行目前正站在三股力量交會的十字路口，包括國內分化的K型經濟、亞洲其他國家逐步墊高利率水準，及美國對台灣對美貿易順差持續擴大的關注，這些因素都可能成為未來台灣利率與匯率政策的重要壓力。

李鎮宇指出，上半年台灣對美國出超達1,040億美元，甚至超過對全球974億美元的總出超，背後反映AI供應鏈高度集中於台灣的產業結構。台灣向南韓採購HBM、向日本採購設備及材料，在台灣完成製造組裝後，再將晶片、顯示卡與伺服器出口至美國，對企業而言是強勁訂單，對美國而言則形成龐大貿易逆差。他認為，美方持續關注台灣匯率政策，將使新台幣匯率面臨更多外部壓力。

企業面對美元負債增加，不能單純以「美元升值或新台幣貶值」判斷風險，而應將美元收入、海外資產及避險工具納入整體資產負債管理。尤其在AI資本支出、台美貿易失衡與美元資金持續集中的環境下，美元負債不是不能借，而是要確認企業是否有足夠的美元收入與避險能力來承擔匯率波動。

匯率 台幣匯率 央行

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