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拉警報？房貸逾放飆5年新高 金管會急找銀行喝咖啡

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

國銀房貸逾放拉警報，金管會出手了。據統計，7月底國銀房貸逾放一舉攀升到94.25億元，是睽違五年重返「9字頭」，單月暴增7.8億元、寫六年半最大增額。金管會將找一家逾放連續攀升的大型民營銀行「喝咖啡」。

據統計，6月底國銀房貸逾放餘額86.45億元，已連續16個月維持「8字頭」，7月則一舉跳升至「9字頭」。房貸逾放比也由6月0.07%回升至0.08%，金額、比率同步走高。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。

換言之，部分7月新增逾放，代表房貸戶是在5月~7月間持續未正常繳納本息，最終變成銀行壞帳。

銀行局副局長王允中表示，7月房貸逾放大增，主要有兩類原因。一是部分企業負責人轉投資事業不順、所營事業不如預期，或遭下游廠商拖欠款項，導致還款能力下降；另一類則是個人收入不穩，積欠房貸本金及利息達三個月。

銀行圈則認為，7月逾放暴增也有轉銷呆帳時點的技術性因素。

因個別房貸金額較小，銀行未必每月轉銷呆帳，可能每季或每半年集中處理；6月底部分銀行已先轉銷，壓低比較基期，也使7月增額看起來格外突出。

不過，房市量縮的後遺症也值得觀察。另一家銀行主管分析，從去年底至今年初房市交易轉冷，部分投資客出現資金鏈吃緊，加上買氣觀望、房屋難以出售，若持續無力負擔月付金，最終也可能轉為房貸逾放。

房貸逾放攀高已引起金管會關注。據了解，金管會近期將找一家房貸逾放連續攀升的大型民營銀行「喝咖啡」，進一步了解逾放走高原因及授信、貸後管理等風控情形。

官員坦言，監理上真正關注的不是單月突然跳增，而是逾放是否「連續」走高。

若個別銀行連續數月攀升，可能代表授信政策或貸後管理出現缺口，就會提高監理強度；若只是單月增加，則較可能是個案或轉銷呆帳時點造成。

不只房貸，建築融資逾放也同步升溫。7月底國銀建融逾放餘額32.22億元，月增2.94億元、連續兩個月增加，並寫11個月新高。

金管會指出，主要是有聯貸案授信戶超過90天未繳款，因此轉列逾期放款。

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