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企業美元融資需求 飆升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣民間部門海外融資需求明顯升溫。中央銀行最新外債統計顯示，截至今年6月底，台灣總外債餘額升至2,691.68億美元，較3月底增加49.5億美元；其中，民間長期外債增至291.68億美元，單季增加81.64億美元、季增幅達38.9%，顯示企業對中長期美元資金需求快速擴張。

從外債結構來看，第2季台灣外債呈明顯「短期下降、長期大增」。6月底長期外債合計294.5億美元，較3月底的212.9億美元增加81.6億美元，增幅約38.3%；其中民間長期外債由210.0億美元大幅攀升至291.6億美元，成為長期外債增加的主要來源。

反觀短期外債則呈現下降走勢，由3月底2,430.3億美元降至2,397.1億美元，單季減少33.1億美元。換言之，第2季外債規模雖增加，但並非所有類型海外負債同步攀升，而是企業融資期限明顯拉長，長期資金占比快速提高。

市場人士分析，企業增加長天期海外融資，可能與近年台灣供應鏈持續全球布局有關。尤其AI、半導體及相關電子產業加速赴海外擴充產能，從廠房、設備到營運資金，都需要大量中長期資金支應，企業可能透過美元貸款、海外發債等方式取得資金，以配合海外投資與營運需求。

此外，也不排除企業因應未來利率環境變化，提前將部分短期借款轉為長期融資，以降低未來再融資不確定性。相較短期借款，長期外幣融資能鎖定較長資金來源，也可讓企業負債期限與海外投資計畫更加匹配。

值得注意的是，央行公布第2季國際收支資料顯示，金融帳中的「其他投資」增加493.5億美元，創歷史新高，主要受民間部門貿易授信增加，及銀行對外存放款同步成長帶動。反映在全球AI產業加速擴張下，企業跨境投資及資金調度需求仍強勁，而台灣企業與銀行對外提供資金的能力依然充裕。

金融業者指出，民間長期外債快速增加，並不代表金融風險立即升高。若企業具有穩定美元收入，或已透過遠期外匯、換匯交易等工具進行匯率避險，美元負債反而能與美元資產或海外營收形成自然避險，降低匯率波動衝擊。

餘額 對中 中央銀行

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