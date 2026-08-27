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國銀不動產放款比率 16年低點
金管會統計，7月底國銀不動產放款比率降到24.19%，已連14個月下滑、寫近16年新低，銀行距離30%法定上限愈來愈遠，房貸承作水位壓力也明顯緩解。
依《銀行法》72-2條規定，銀行辦理房貸、建融及商辦等不動產放款總額，不得超過總存款加金融債總額的30%，市場視為銀行不動產放款「天條」。
銀行主管指出，比率計算的分子是不動產放款，分母則是總存款加金融債。近期比率一路下滑，關鍵在於分母成長速度持續快於分子。
據統計，7月底國銀不動產放款餘額15.69兆元，月增0.45%；總存款加金融債餘額64.84兆元，月增1.15%。
因分母增幅明顯高於分子，帶動72-2比率單月再降0.18個百分點至24.19%，寫2011年1月以來新低，2010年底則為23.99%。
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