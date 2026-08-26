家登創投參與AOI廠聯策私募 累計持股2,137張比率達5.57%

國票金今（26）日上午召開董事會，其中對於薪酬改革與公公併，已確定將分別在9月底、10月底驗收成果和進度，其中，薪酬改革的基調已確定，除了獎金不得超過12個月，公股董事長月薪將以財長2倍為限，總經理、副董的薪水以2倍打8折為限。而引人矚目的，包括前任董事長魏啟林和耐斯民股陳冠如，均不約而同發聲表態支持彰銀併國票金。

2026-08-26 16:42