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家登創投參與AOI廠聯策私募 累計持股2,137張比率達5.57%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
聯策由董事長林文彬（左）創立於2002年並獲得迅得董事長王年清（右）大力支持。近期並獲家登創投長期投資。記者尹慧中／攝影
聯策由董事長林文彬（左）創立於2002年並獲得迅得董事長王年清（右）大力支持。近期並獲家登創投長期投資。記者尹慧中／攝影

AOI廠商聯策（6658）獲得家登創投長期投資，今日最新公告家登創投對該公司持股總額：2,137,000股，占公司已發行股份總額百分比：5.57%。

公告顯示，家登創投於115年5月4日至115年6月18日止，經由集中市場方式減少227,000股，並於115年8月25日，經由私募方式取得2,000,000股，取得股份之目的為長期投資。

聯策私募先前已公告實際定價日：115/08/13，參考價格：每股新台幣168.65元，實際私募價格、轉換或認購價格：每股新台幣135元。

創投 家登

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