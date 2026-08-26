7月底房貸逾放餘額創5年新高 金管會：持續關注

金管會統計顯示，截至今年7月底，36家本國銀行不動產放款比率為24.19%，月減0.18個百分點，創15年半新低。不過，購置住宅貸款逾放餘額7月底達新台幣94.25億元，創逾5年新高，金管會表示，主要還是看逾放比率變化，將持續關注是否異常。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。

金管會統計顯示，截至今年7月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）不動產放款比率平均為24.19%，月減0.18個百分點，續創2011年1月以來新低。至於銀行比率分布狀況，比率29%以上、28%至29%區間的銀行家數持續掛零，比率在27%至28%的銀行維持1家。

金管會銀行局副局長王允中表示，不動產放款比率續降，主要是因作為分母的存款總餘額增加，由中大型企業、金融機構大額定存增加帶動。

7月購置住宅貸款餘額11.8兆元，月增0.66%，年增4.51%。王允中指出，月增主要因銀行優先承作無自用住宅貸款，加上有土建融完工轉分戶貸款等因素所致；至於購置住宅貸款逾放餘額7月底達94.25億元，主要有企業負責人轉投資事業不順利導致還款能力下降，個人授信戶則因收入不穩，積欠本金或利息超過3個月因此列為逾放。

外界關注7月房貸逾放比率0.08%，月增0.01個百分點，房貸逾放金額94.25億元，創下2021年4月以來新高，月增7.8億元。王允中指出，逾放增加並未有證據顯示跟台股震盪有關，金管會主要看逾放比率變化而非看單月金額變化，將拉長時間觀察是否有逐月攀升，持續關注變化，金管會都有監測機制，若看到異常也會請銀行說明原因。

7月建築貸款餘額達3.88兆元，年增0.15%。王允中表示，建商因興建需求新增購地貸款，隨著建案工程進度動撥工程款，另外也配合政策承作危老都更案因此帶動成長，7月底建築貸款逾放比率0.08%與6月相同。

政府放寬新青安申請案自去年9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。金管會統計顯示，去年9月到今年7月底，新青安排除額累計2730億元，因青安2.0將在今年7月底到期，民眾搶搭末班車，7月額度略增至近333億元。