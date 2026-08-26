南山人壽上半年合併股東權益達5,630億元 較年初增加92%

南山人壽保險本業表現穩健，2026年上半合併稅後純益約新台幣309億元，較2025年同期增加約157%；合併資產總值約新台幣5.8兆元；合併股東權益約新台幣5,630億元，較2026年初增加約92%；每股盈餘為2.10元。

受惠於國內股市上漲及負債折現率上升等有利影響，金融資產及保險合約負債未實現評價損益餘額增加，帶動南山人壽2026年上半年合併股東權益達約新台幣5,630億元，較重編後及金融資產重新指定後之2026年1月1日合併股東權益2,934億元，增加約92%。2026年上半年南山人壽個體淨值資產比為10.39%，高於法定警示門檻，整體財務體質維持穩健。

南山人壽持續聚焦高價值保障型、意外險及健康險等商品，優化商品組合結構，強化新契約價值與未來獲利動能。2026年上半年，南山人壽新契約CSM約新台幣286億元，以意外與健康險（A&H）商品為主要貢獻來源，此類商品新契約保費年增率達37%，帶動新契約CSM穩健成長，持續挹注保險本業獲利動能。截至2026年第2季，南山人壽合併／個體保險合約負債CSM餘額合計約新台幣3,928億元，持續維持業界領先地位。

作為永續健康領航者，南山人壽持續提供高保障型、健康險及醫療險等多元商品，因應保戶不同階段的保障與醫療需求。2026年上半年，投資型商品、高保障門檻商品及躉繳型固定商品均穩健挹注業績，同時持續推出貼近國人醫療照護需求的新商品，帶動醫療險業績穩定成長，推升整體業務表現。其中，今年3月推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」後，市場需求持續強勁；「南山人壽美好十光美元養老保險（U1P10E3）」亦挹注銷售動能。2026年上半年累計合併新契約保費約新台幣490億元，累計合併總保費約新台幣1,513億元。

南山人壽持續以保險核心職能落實永續健康，獲多項國內外永續獎項肯定。今年再度蟬聯《遠見》ESG企業永續獎公益推動組首獎，持續深入原鄉部落，提升健康韌性與照護能量；同時發揮機構投資人影響力，推動產業永續及淨零轉型，獲2026Taiwan SIA台灣永續投資獎三項大獎肯定；《2025南山人壽永續報告書》亦榮獲2026年亞洲企業社會責任獎（AREA）「企業永續報告獎」，展現南山人壽以核心職能推動永續健康、創造長期價值的具體成果。