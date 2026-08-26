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外資回頭股匯雙漲 新台幣收31.818元寫逾2個月新高
外資回頭買超台股，帶動股匯同步走揚，新台幣匯率早盤震盪，最低觸及31.887元，午後一路走升，收盤收31.818元，升值5分，終止匯價連2貶，且創逾2個月新高；不過，台北及元太外匯市場總成交金額僅17.075億美元。
美國近日宣布對伊朗擴大經濟制裁，但未訂出明確時程，也未點名制裁其他國家，較分析師預期來得溫和，此外，美伊已重啟穿梭外交，市場正權衡局勢發展，華爾街股市收紅，美元指數回落。
台股今天開低震盪，AI概念股在輝達（NVIDIA）財報公布前夕率先走揚，加權指數終場上漲663.16點，收在45832.62點。三大法人同步站在買方，其中外資及陸資買超365.98億元，由賣轉買。
新台幣兌美元一早以31.83元開出後，走勢震盪、升貶互見，最低貶至31.887元，午後在外資匯入下，新台幣匯價走升，最高升抵31.809元。
外匯交易員表示，外資上午偏雙向操作，午後轉為匯入，帶動新台幣走升；相較於8月初，近期新台幣偏強，出口商傾向惜售，即使正值月底，拋匯意願仍不高，預計匯價來到31.9元、甚至32元附近，出口商才會進場。
外匯交易員指出，市場靜待輝達財報、美國7月核心個人消費支出物價指數（PCE）出爐，並關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）本週將於全球央行年會發表首場主題演說，整體觀望氣氛濃厚，成交量因此萎縮。
外匯交易員認為，國際美元近日回落幅度不大，新台幣短線將於31.8元附近盤整，較難升破31.8元，「除非輝達財報非常亮眼，讓美股、台股大漲，帶動新台幣測試31.7元價位」。
央行統計，美元指數今天下跌0.12%，主要亞幣紛紛走升，日圓強升0.27%、新台幣升值0.16%、新加坡幣升0.1%、韓元升0.08%、人民幣小升0.03%。
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