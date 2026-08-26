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中國信託uniopen聯名卡發卡破百萬 寫重要里程碑

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託uniopen聯名卡。圖／中國信託提供
中國信託uniopen聯名卡。圖／中國信託提供

中信銀行攜手統一企業集團推出的「中國信託uniopen聯名卡」，上市滿一周年前正式突破百萬發卡，寫下零售場景金融合作重要里程碑。為歡慶突破百萬發卡，中國信託銀行宣布廣受卡友歡迎的統一企業集團通路及國外消費最高回饋11% OPENPOINT優惠延長至今年12月31日止，同時攜手統一企業集團推出橫跨百貨、量販、超市、美妝及餐飲等多元消費場景優惠，回饋規模再升級。

「中國信託uniopen聯名卡」上市以來，中信卡於統一企業集團通路刷卡金額成長達八成，透過OPENPOINT點數生態系串聯，累計帶動逾12萬名新客戶加入中國信託，另外也帶動信用卡數位獲客成長超過七成。中信銀行為提供卡友更便利的數位服務，於中國信託行動銀行APP整合消費查詢、回饋點數等多元服務，推出「卡片管理」專區，該專區的月均瀏覽量於「中國信託uniopen聯名卡」發卡後成長140%，顯示金融服務結合生活零售生態圈的合作模式，已成功帶動消費成長、會員轉換及數位經營效益。

迎接上市一周年及突破百萬發卡的重要里程碑，廣受「中國信託uniopen聯名卡」卡友歡迎的統一企業集團旗下品牌及國外消費最高回饋11% OPENPOINT優惠，將延長至今年12月31日止。更結合統一企業集團旗下多元品牌，包括7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨、DREAM PLAZA、星巴克、萬家福、樂家康等，推出一系列加碼活動，像是於統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA消費滿額最高回饋10%、萬家福量販與樂家康超市綁定icash Pay消費享最高回饋21% OPENPOINT、康是美醫美節購買指定商品最高回饋40%現金折價券等優惠，以及星巴克典藏DREAM PLAZA台北限定套餐85折等專屬禮遇。

聯名卡 中國信託 中信銀行

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