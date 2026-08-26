渣打台北公益馬拉松明年1月10日開跑 號召2.6萬人連結國際、實現公益

2027渣打台北公益馬拉松今（26）日宣布賽事將於明（2027）年1月10日熱血登場，預計吸引超過2.6萬名跑者一起跑更遠。渣打國際商業銀行長年冠名贊助渣打台北公益馬拉松，將路跑賽事與公益行動結合，讓每一步都成為推動社會共好的力量。隨著開放報名，渣打銀行也將於8月28日至30日於台北市東區地下街第二廣場舉辦系列活動，透過主題內容與互動體驗，讓民眾深入認識橫跨全球十大城市的渣打馬拉松生態圈，以及與公益緊密相連的核心精神。

台北市政府體育局副局長湯皓宇表示，渣打銀行不僅長期贊助馬拉松，渣打台北公益馬拉松更是年度的首場大型賽事，除了致力透過體育活動號召社會對公益的重視，同時也以國際性銀行的優勢，擴大全民參與體育活動風氣，與全球各地的城市馬拉松齊名。

渣打銀行總經理游天立也將以身作則再度踏上賽道，持續挑戰自我之餘，也邀請更多跑者加入，為健康、公益而跑。游天立表示，台北是渣打集團全球十大城市路跑的第一站，明年1月10日，不僅為全球賽事揭開序幕，也象徵台灣連結國際的重要平台。自2013年以來，渣打台北公益馬拉松累計吸引超過30萬人參與盛事，是台灣最具規模與國際參與度的賽事。

做為渣打全球系列路跑的首站，渣打台北公益馬拉松每年迎接來自超過50個國家的跑者參賽，為了支持跑步愛好者不斷拓展視野，賽事也將從所有成功報名者中抽出海外跑旅「5天4夜機加酒自由行」，包含機票、住宿及免費全馬或半馬參賽資格，鼓勵跑者親身體驗「渣打河內馬拉松」及「渣打吉隆坡馬拉松」的賽道魅力，進而完成渣打全球十大城市路跑系列賽事的終極挑戰。

自2013年起，渣打銀行透過渣打台北公益馬拉松、民眾捐款、各式募款活動，並結合渣打基金會資金，累積投入逾新台幣1億4425萬元支持渣打公益計畫，為擴大參與範圍，渣打銀行隨著賽事開放報名，也同步推出面向跑者與大眾的公益捐款抽獎活動，即日起至10月30日止，凡捐款「渣打公益計畫」滿500元以上，不論跑者透過報名捐款，或民眾透過一般捐款管道參與捐款，皆有機會獲得2027渣打馬拉松限量版運動外套。

渣打台北公益馬拉松本屆推出主題式跑者體驗營，攜手New Balance Run Club（NBRC）專業團隊資源，依照女性及新手跑者等不同族群規劃專屬課程，鼓勵民眾培養長期運動習慣，並拓展不同族群參與路跑活動的熱情，啟動人生的第一場馬拉松。