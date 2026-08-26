快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

渣打台北公益馬拉松明年1月10日開跑 號召2.6萬人連結國際、實現公益

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
渣打銀行今日宣布，2027渣打台北公益馬拉松將於明（2027）年 1 月 10 日熱血登場，預計吸引超過2.6萬名跑者一起跑更遠。圖為渣打銀總經理游天立。圖／渣打銀提供
渣打銀行今日宣布，2027渣打台北公益馬拉松將於明（2027）年 1 月 10 日熱血登場，預計吸引超過2.6萬名跑者一起跑更遠。圖為渣打銀總經理游天立。圖／渣打銀提供

2027渣打台北公益馬拉松今（26）日宣布賽事將於明（2027）年1月10日熱血登場，預計吸引超過2.6萬名跑者一起跑更遠。渣打國際商業銀行長年冠名贊助渣打台北公益馬拉松，將路跑賽事與公益行動結合，讓每一步都成為推動社會共好的力量。隨著開放報名，渣打銀行也將於8月28日至30日於台北市東區地下街第二廣場舉辦系列活動，透過主題內容與互動體驗，讓民眾深入認識橫跨全球十大城市的渣打馬拉松生態圈，以及與公益緊密相連的核心精神。

台北市政府體育局副局長湯皓宇表示，渣打銀行不僅長期贊助馬拉松，渣打台北公益馬拉松更是年度的首場大型賽事，除了致力透過體育活動號召社會對公益的重視，同時也以國際性銀行的優勢，擴大全民參與體育活動風氣，與全球各地的城市馬拉松齊名。

渣打銀行總經理游天立也將以身作則再度踏上賽道，持續挑戰自我之餘，也邀請更多跑者加入，為健康、公益而跑。游天立表示，台北是渣打集團全球十大城市路跑的第一站，明年1月10日，不僅為全球賽事揭開序幕，也象徵台灣連結國際的重要平台。自2013年以來，渣打台北公益馬拉松累計吸引超過30萬人參與盛事，是台灣最具規模與國際參與度的賽事。

做為渣打全球系列路跑的首站，渣打台北公益馬拉松每年迎接來自超過50個國家的跑者參賽，為了支持跑步愛好者不斷拓展視野，賽事也將從所有成功報名者中抽出海外跑旅「5天4夜機加酒自由行」，包含機票、住宿及免費全馬或半馬參賽資格，鼓勵跑者親身體驗「渣打河內馬拉松」及「渣打吉隆坡馬拉松」的賽道魅力，進而完成渣打全球十大城市路跑系列賽事的終極挑戰。

自2013年起，渣打銀行透過渣打台北公益馬拉松、民眾捐款、各式募款活動，並結合渣打基金會資金，累積投入逾新台幣1億4425萬元支持渣打公益計畫，為擴大參與範圍，渣打銀行隨著賽事開放報名，也同步推出面向跑者與大眾的公益捐款抽獎活動，即日起至10月30日止，凡捐款「渣打公益計畫」滿500元以上，不論跑者透過報名捐款，或民眾透過一般捐款管道參與捐款，皆有機會獲得2027渣打馬拉松限量版運動外套。

渣打台北公益馬拉松本屆推出主題式跑者體驗營，攜手New Balance Run Club（NBRC）專業團隊資源，依照女性及新手跑者等不同族群規劃專屬課程，鼓勵民眾培養長期運動習慣，並拓展不同族群參與路跑活動的熱情，啟動人生的第一場馬拉松。

馬拉松 渣打 公益 體育

延伸閱讀

路跑／渣打台北公益馬拉松 抽5天4夜跑馬自由行

知本溫泉公益馬拉松11月1日登場 共融大使「椅人」同行

有球必應！華航再度攜手莊智淵舉辦公益桌球營 啟發學童潛力

華航再度攜手莊智淵 前進苗栗照南國小舉辦公益桌球營

相關新聞

獨／國票金前董座、耐斯支持彰銀併國票 董座月薪以財長2倍為限

國票金今（26）日上午召開董事會，其中對於薪酬改革與公公併，已確定將分別在9月底、10月底驗收成果和進度，其中，薪酬改革的基調已確定，除了獎金不得超過12個月，公股董事長月薪將以財長2倍為限，總經理、副董的薪水以2倍打8折為限。而引人矚目的，包括前任董事長魏啟林和耐斯民股陳冠如，均不約而同發聲表態支持彰銀併國票金。

自主都更大利多 台灣金聯開辦全案管理及墊付前期資金

自主都更常卡在前期資金與專業整合，台灣金聯26日宣布開辦「自主都更全案管理」業務，並首創提供前期資金墊付，協助地主從前期規劃、融資、信託到營建管理一條龍推動，降低自主更新門檻。

中國信託uniopen聯名卡發卡破百萬 寫重要里程碑

中信銀行攜手統一企業集團推出的「中國信託uniopen聯名卡」，上市滿一周年前正式突破百萬發卡，寫下零售場景金融合作重要里程碑。為歡慶突破百萬發卡，中國信託銀行宣布廣受卡友歡迎的統一企業集團通路及國外消費最高回饋11% OPENPOINT優惠延長至今年12月31日止，同時攜手統一企業集團推出橫跨百貨、量販、超市、美妝及餐飲等多元消費場景優惠，回饋規模再升級。

新台幣升5分 收31.818元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.818元，升5分，成交金額12.02億美元

凱基銀行推出「集團資產總覽」新功能上線 助客戶掌握財務全貌

凱基銀行26日宣布網路銀行與行動銀行APP推出「集團資產總覽」全新功能正式上線，客戶完成資料共享同意後，即可透過凱基銀行網路、行動銀行APP掌握客戶在集團包含凱基銀行、凱基證券、凱基人壽的整體資產概況。凱基銀行全新「集團資產總覽」功能整合資產總額、負債總額與淨繳保費等重點資訊，協助客戶快速掌握資金配置與財務結構，讓日常帳務查詢從單一公司帳戶檢視，進一步提升為更完整的集團資產總覽。

永豐金看台股…資金動能是關鍵

永豐金總經理朱士廷昨（25）日表示，資金動能將是觀察台股能否再攻高的關鍵，目前外資8月以來已回補台股2,445億元，但內資動向仍待觀察，若9、10月壽險、投信等內資持續進場，台股才有望累積下一波上攻動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。