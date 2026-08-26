獨／國票金前董座、耐斯支持彰銀併國票 董座月薪以財長2倍為限

國票金今（26）日上午召開董事會，其中對於薪酬改革與公公併，已確定將分別在9月底、10月底驗收成果和進度，其中，薪酬改革的基調已確定，除了獎金不得超過12個月，公股董事長月薪將以財長2倍為限，總經理、副董的薪水以2倍打8折為限。而引人矚目的，包括前任董事長魏啟林和耐斯民股陳冠如，均不約而同發聲表態支持彰銀併國票金。

據悉，相較於上次的董事會，魏啟林這次在多項議題上，都清楚表達意見。其中，對於彰銀已在周一召開董事會通過授權董事長接洽合併對象，以及通過財顧遴選規則，魏啟林對此表示，國票金的確需要一家銀行，而彰銀是很適合的選項；陳冠如當場也指出，應該好好推進彰銀與國票金合併，而且希望公公併能有明確的時間表來交待進度，國票金董事長張兆順則表示，將以兩個月為期，物色適合與國票金合併的對象，此外，9月底之前，也會再召開國票金的臨時董事會，來交待薪酬改革進度。

魏啟林指出，回顧2007年公股清空國票金持股、2011年再度進入及近年持股變動的歷程，他認為，在政府政策支援與社會期待下，進行公公併已刻不容緩。尤其，他特別建議現任國票金控董事長張兆順優先從彰銀開始評估，因其沒有金控執照，能為全體股東爭取較好的對價條件與支援政府政策。

另外，薪酬改革部分，目前除了董事長、總經理、副董事長「三巨頭」的薪酬一定會砍之外，其他包括證券等子公司的主管，倘若是業務獎金部分，則暫時先不調整，以免打擊員工士氣。

據知情人士透露，今日董事會中，還有一項引人矚目的人事案，就是國際票券的董監事席次，由副董事長陳冠舟提案，希望在國票金旗下多家子公司，包括票券、證券、創投等，已有20年董監事資歷的董事周朝國，可用國際票券第13席的身份，出任國際票券的監察人，而前任金控董事長魏啟林在會中同樣稱讚周朝國的專業，也支持他以監察人身份繼續留在國際票券董事會，但該提案在當場仍未獲通過，僅通過原本的12席名單，該人事案這次未過，會否引發其他的「漣漪」，有待後續觀察。